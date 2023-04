Cambuur staat op de rand van de afgrond na het breken van Vloek van Vlap

Zondag, 9 april 2023 om 14:05 • Guy Habets

Degradatie uit de Eredivisie lijkt onafwendbaar voor SC Cambuur. De formatie uit Leeuwarden had een resultaat nodig op bezoek bij FC Twente, maar kwam van een koude kermis thuis: 4-0. Het absolute hoogtepunt in de Grolsch Veste was de goal van Michel Vlap, die daarmee een lange periode zonder doelpunten eindelijk afsloot.

Ron Jans, trainer van Twente, liet voor de wedstrijd al weten dat hij snel wilde profiteren van de malheur bij Cambuur en dat liet zijn opstelling ook wel zien. De Tukkers speelden met Vlap én Sem Steijn als aanvallende middenvelders achter spits Ricky van Wolfswinkel. De controle in het elftal moest gehouden worden door Ramiz Zerrouki. Cambuur startte in dezelfde formatie als afgelopen weekend, toen er op eigen veld teleurstellend met 1-2 van FC Emmen werd verloren. Sjors Ultee hoopte dat zijn spelers uit zijn op revanche en energiek voor de dag zouden komen.

Die intenties waren wel duidelijk, maar het was ook niet heel verrassend dat Twente de bovenliggende partij was in Enschede. De subtopper verloor nog niet in eigen huis en kwam ook nu weer vroeg op voorsprong via Ricky van Wolfswinkel, die de bal na terugleggen van Václav Cerny overtuigend tegen de touwen schoot. Na een klein half uur spelen beleefde Vlap zijn finest moment. De aanvallende middenvelder scoorde bijna een heel jaar niet, maar was na een combinatie met Gijs Smal zeer koel toen hij oog in oog met Robbin Ruiter kwam te staan: 2-0.

Eindelijk! Michel Vlap scoort voor het eerst sinds 22 april 2022 in de Eredivisie! ??#twecam — ESPN NL (@ESPNnl) April 9, 2023

Daarmee was de gifbeker voor rust nog niet leeg voor Cambuur. Sem Steijn wipte van dichtbij ook de 3-0 nog tegen de touwen na een loepzuivere voorzet van opnieuw Smal en pas daarna schakelde Twente in een lagere versnelling. Het noopte Ultee tot maar liefst vier wissels in de rust en dat bracht in het tweede bedrijf zowaar wat beleving in het elftal van de gasten. Navarone Foor en Roberts Uldrikis zetten Lars Unnerstall zelfs aan het werk, maar een goal voor Cambuur bleef uit. Een kwartier voor tijd zette Twente alsnog even aan.

Een grote kans was eerst niet besteed aan Steijn, maar even later werd het na een heerlijke tiki-taka-aanval over veel schijven alsnog 4-0. Joshua Brenet tikte van dichtbij binnen, maar vooral het combineren van Smal was van grote klasse. Het leidde tot vreugde in de Grolsch Veste, waar ook Wout Brama nog even in het zonnetje werd gezet. De controleur mocht invallen, speelde zijn driehonderdste officiële wedstrijd voor Twente en zette de feestelijke middag op die manier nog wat extra luister bij.