Bilal Ould-Chikh wordt al voor de derde keer uit de selectie gezet bij Volendam

Zondag, 9 april 2023 om 13:24 • Guy Habets

Bilal Ould-Chikh ontbrak zaterdagavond tijdens de uitwedstrijd van FC Volendam bij sc Heerenveen (2-1 nederlaag) en Het Noordhollands Dagblad weet waarom. De aanvaller zou disciplinair geschorst zijn door de clubleiding en dat is zeker niet voor de eerste keer. In totaal is Ould-Chikh nu al drie keer uit de selectie gezet.

Volendam wilde de aanleiding voor de schorsing niet delen, maar bevestigt tegenover het regionale dagblad wel dat Ould-Chikh gestraft is. Wim Jonk, de trainer van het Andere Oranje, hield de kaken ook stijf op elkaar. "We hebben van de week maar weer eens een goed gesprek met elkaar en dan zien we daarna wel hoe het verder moet", zo liet hij optekenen. Of en wanneer Ould-Chikh terugkeert bij het eerste, is nog niet duidelijk.

Eerder dit seizoen werd Ould-Chikh al eens weggestuurd nadat hij een incident zou hebben gehad met assistent-trainer Matthias Kohler. Toen de aanvaller daarna terugkeerde bij Volendam en in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen een belangrijke goal maakte, liet hoofdtrainer Jonk nog optekenen dat er een 'haat-liefdeverhouding' bestaat tussen hem en Ould-Chikh. Laatstgenoemde sprak na diezelfde wedstrijd lovende woorden over zijn trainer.

Toen leek de vrede definitief getekend, maar het is dus opnieuw misgegaan rond Ould-Chikh. De 25-jarige aanvaller, wiens broertje ook in het eerste van Volendam speelt, staat sinds december 2021 onder contract aan De Dijk. Eerder speelde het voormalig toptalent voor FC Twente, Benfica, FC Utrecht, Denizlispor en ADO Den Haag. Dit seizoen kwam Ould-Chikh in negentien officiële wedstrijden tot twee doelpunten voor de Volendammers.