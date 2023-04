Walgelijk spandoek tijdens Nice - PSG zorgt voor tranen bij Christophe Galtier

Zondag, 9 april 2023 om 12:54 • Bart DHanis • Laatste update: 13:06

Christophe Galtier zal met een dubbel gevoel terugkijken op de 0-2 overwinning van zijn club Paris Saint-Germain bij OGC Nice op zaterdagavond. De oefenmeester van PSG was afgelopen seizoen nog eindverantwoordelijk bij Nice, maar werd in Zuid-Frankrijk allesbehalve warm onthaald. De harde kern van Nice liet een spandoek zien waarop een tekst over de moeder van Galtier te zien was. Zijn 83-jarige moeder herstelt momenteel van kanker. De Franse voetbalbond zegt onderzoek te doen naar het incident.

‘Avant / Après, la mama di Galtier', viel er op het spandoek te lezen. Letterlijk vertaald betekent dat ‘voor / na, de moeder van Galtier’. Wat er precies met de tekst wordt bedoeld, is niet helemaal helder. Het is echter wel een duidelijke verwijzing naar de momenteel van kanker herstellende moeder van de PSG-coach. Na het laatste fluitsignaal stak Galtier cynisch zijn duimen omhoog naar de fanatieke aanhang van Nice.

Nice - PSG: massale spreekkoren en spandoeken aan het adres van de moeder van Christophe Galtier, vorig jaar nog coach in Nice. Zichtbaar geraakt - z’n moeder is 83, herstellende van kanker - liep hij na afloop het veld in om de harde kern van Nice te ‘bedanken’ voor hun onthaal. pic.twitter.com/hwf2VFFRfs — Jean-Paul Rison (@JeanPaulRison) April 8, 2023

Op de persconferentie na de wedstrijd werd het incident besproken. "Waarom ik zo reageerde? Hebben jullie wel gezien wat er op het spandoek stond? Mijn moeder herstelt momenteel van kanker”, zei Galtier zichtbaar geëmotioneerd tegen de Franse pers. “Mijn prestaties van vorig seizoen zijn de reden dat de fans van Nice doordeweeks kunnen genieten van Europees voetbal.” De 56-jarige oefenmeester werd vorig seizoen vijfde met Nice en haalde zo de Conference League, iets waar les Aiglons nu nog van profiteren.

PSG won zaterdagavond met 0-2 van Nice dankzij doelpunten van Lionel Messi en Sergio Ramos. De regerend kampioen van Frankrijk staat momenteel met 69 punten bovenaan de ranglijst. RC Lens staat tweede en volgt op zes punten achterstand. Nice beleeft een veel minder goed seizoen. Zij staan momenteel achtste. Wel is de club aan de Côte d'Azur nog actief in de Conference League. In de kwartfinale nemen zij het op tegen het Zwitserse FC Basel.