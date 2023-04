Elia noemt Nederlandse club waar Wormuth volgend jaar zou moeten werken

Zondag, 9 april 2023 om 12:05 • Guy Habets

Eljero Elia ziet in Frank Wormuth de ideale nieuwe trainer van ADO Den Haag. Dat laat hij weten tijdens Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De voormalig vleugelaanvaller, die onlangs stopte en zijn loopbaan afsloot in de Residentiestad, vindt dat de Duitser een goede indruk maakt als coach en dat ADO een 'mooie en grote' club is die wel behoefte heeft aan een dergelijke oefenmeester.

Tijdens Goedemorgen Eredivisie werd Wormuth gevraagd naar een eventuele nieuwe club. "Trainers zeggen normaal dat ze een of twee of drie aanbiedingen hebben gehad, maar dat is niet eerlijk", zo laat de Duitser weten. "Meestal is het niet zo veel en ik heb ook een aanbod gehad uit België, maar toen wilde ik nog afstand houden van het voetbal. In januari was het ook goed zo, ook omdat ik nog niet naar Australië of iets dergelijks wilde. In Nederland? Als het mogelijk is en iemand wil met mij werken, dan graag."

Daar slaat Elia op aan. De voormalig aanvaller is ook te gast en kent wel een club waar Wormuth aan de slag zou moeten gaan. "Waarom niet ADO Den Haag? Ik denk dat dat echt wel zou werken voor ADO. Het is een mooie grote club en dit is een trainer met verstand." De Duitser reageert niet direct op de suggestie, maar maakt er een grapje van. "Hé, ik heb een nieuwe zaakwaarnemer! Bedankt, haha."

Wormuth zegt niet de moeilijkste te zijn en dus is ook een toekomst in de Keuken Kampioen Divisie, waar ADO op dit moment in speelt, mogelijk. De voormalig trainer van Heracles Almelo en Groningen hoopt vooral op prettige samenwerking. "Het hangt daar niet van af. Ik ben iemand die met mensen wil werken. We hebben de afgelopen tijd wel gezien hoe belangrijk een goede staf en een goede directie is. Als ik daar mee kan werken en ze naar mij willen luisteren, dan zijn we al een heel eind."