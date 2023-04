Wormuth is emotioneel wanneer hij vertelt waarom hij Rai Vloet niet laat vallen

Zondag, 9 april 2023 om 11:18 • Guy Habets • Laatste update: 11:18

Frank Wormuth heeft tijdens Goedemorgen Eredivisie gesproken over zijn band met Rai Vloet. De aanvallende middenvelder speelde onder Wormuth bij Heracles Almelo toen hij onder invloed van alcohol een dodelijk ongeluk veroorzaakte, waarbij een kind van vier om het leven kwam. De Duitse manager is zichtbaar aangedaan als hij over die situatie spreekt.

Eerder gaf Wormuth in een interview met Voetbal International al aan dat hij Vloet is komen opzoeken in de gevangenis. Het doet de coach veel als hem gevraagd wordt of het laten spelen van Vloet na het ongeluk de grootste fout uit zijn trainersloopbaan was. "Ik heb ook drie kinderen verloren, dus ik kan voelen wat die ouders voelen. Je kan dan wel over fouten praten, maar je hebt niet in het verhaal gezeten zoals ik. Je weet niet wat we toen doormaakten. Doe het maar eens in die situatie. Uiteindelijk heb je wel gelijk dat het op dat moment niet goed van mij was."

Wormuth moest ook aan zijn persoonlijke situatie denken toen hij met Vloet te maken kreeg. "Ik ben ook drie kinderen verloren in de buik van de moeder, die ik daarna nog in mijn handen heb gehad. Mijn zoon heeft een depressie. Dan zie ik zo'n jongen als Vloet... Mensen kunnen zich afvragen waarom ik bijvoorbeeld bij hem langsga, maar die weten de situatie niet. Voor mij is het logisch dat ik hem bezoek in de gevangenis. Ik laat hem niet vallen, maar het is duidelijk dat het bullshit is wat hij heeft gedaan. Dat is vreselijk."

Na het ongeluk loog Vloet tegen Wormuth over zijn snelheid en zijn alcoholpromillage. Ook dat zette de Duitse trainer er niet toe aan om de aanvallende middenvelder, die deze week werd veroordeeld tot tweeënhalf jaar censtraf, te laten vallen. "Ik heb veel over mensen geleerd tijdens het geven van de trainerscursus en dat hielp me ook hier. Natuurlijk heeft hij tegen me gelogen, maar mensen zijn in zo'n situatie ook in paniek. Hij heeft sorry gezegd, omdat hij me niet wilde teleurstellen. Dat mensen in zo'n situatie gekke dingen doen, betekent niet dat ik me nu omdraai en van hem wegga."