Eljero Elia duidt hoogtepunt in voetballoopbaan en laat WK-finale links liggen

Zondag, 9 april 2023 om 11:40 • Bart DHanis • Laatste update: 11:40

Eljero Elia vindt het kampioenschap met Feyenoord in 2017 het mooiste dat hem ooit is overkomen als voetballer. Dat zegt de voormalig aanvaller tijdens Goedemorgen Eredivisie, waar hij te gast is. De voormalig aanvaller van onder meer Juventus, FC Twente en dus de Stadionclub kiest niet voor het spelen in de WK-finale met Oranje.

Vaste tafelgast Hans Kraay junior doet Elia twee suggesties wanneer de net gestopte Oranje-international wordt gevraagd naar het mooiste moment uit zijn carrière: de WK-finale van 2010 tegen Spanje, of het kampioenschap met Feyenoord in 2017. “Dan kies ik toch voor 2017. Dat jaar was wel echt heel, heel bijzonder. Alles kwam bij elkaar en ook de manier waarop het is ontstaan”, aldus Elia, die tussen 2015 en 2017 twee seizoenen in dienst van Feyenoord speelde.

Waar de in Voorburg geboren vleugelaanvaller in het eerste seizoen met Feyenoord op een teleurstellende derde plek eindigde, werd Elia in het tweede seizoen in De Kuip kampioen van Nederland. “Dat eerste seizoen was eigenlijk gewoon mislukt, maar we pakten wel de beker. Daarna zei ik tegen Giovanni van Bronckhorst en Martin van Geel (technisch directeur, red.) dat ik nog een seizoen wilde blijven en het kampioenschap wilde binnenhalen. Van Van Geel mocht ik dat niet hardop zeggen, anders zou ik al die Rotterdammers gek maken."

Feyenoord werd in 2017 kampioen door op de slotdag van de Eredivisie Heracles Almelo in De Kuip met 3-1 te verslaan. “Ik zei al vanaf de eerste dag dat we kampioen gingen worden, maar ik werd door iedereen voor gek verklaard. Uiteindelijk hebben we vanaf de eerste speelronde bovenaan gestaan en is het gewoon gelukt”, aldus Elia. Na het kampioenschap met Feyenoord vertrok Elia naar Istanbul Basaksehir, waarna hij in 2020 bij FC Utrecht terugkeerde op de Nederlandse velden. Hij sloot zijn loopbaan dit jaar af bij jeugdliefde ADO Den Haag.