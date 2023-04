Marciano Vink noemt drie ideale clubs voor de uitblinkende Xavi Simons

Zondag, 9 april 2023 om 09:45 • Guy Habets • Laatste update: 09:56

Marciano Vink roept iedereen op om nog even te genieten van Xavi Simons. De analist van ESPN hoopt dat de negentienjarige spelmaker nog een seizoen in het shirt van PSV te bewonderen zal zijn, maar verwacht dat hij een stap zal maken. In dat kader komt Vink met een rijtje clubs waarvan hij denkt dat Simons er goed zou passen.

Na een zeer moeizaam eerste uur wist PSV zaterdagavond alsnog ruim van Excelsior te winnen (4-0) en zoals wel vaker dit seizoen was Simons de drijvende kracht. De als nummer 10 spelende international van Oranje scoorde en verzorgde met buitenkant rechts ook nog een magistrale assist op Fábio Silva. Vink genoot met volle teugen. "Het is zo knap dat hij met alle ogen op zich gericht nog zo goed presteert", klinkt het tijdens De Eretribune. "Simons houdt dit al 28 competitiewedstrijden plus alle Europese duels vol. Natuurlijk was hij ook weleens minder, maar over het algemeen haalt hij een heel hoog niveau."

Dat Simons de beste speler is bij PSV, lijdt volgens Vink geen twijfel. "Hij straalt heel veel plezier uit en blijft maar gaan. Ik vroeg me nog gekscherend af of je binnen een jaar de Eredivisie kunt ontgroeien, maar Simons bewijst het vanaf het begin en is bepalend bij PSV. Ik hoop dat hij na dit seizoen blijft. Als hij naar Chelsea zou gaan of terugkeert bij Paris Saint-Germain, krijgt hij veel minder speeltijd en stagneert daardoor zijn ontwikkeling. Dan kun je beter naar een bescheiden club in de Champions League gaan waar je alsnog de man kan zijn."

De analist en voormalig middenvelder, die tussen 1994 en 1999 zelf onder contract stond bij PSV, geeft ook voorbeelden van een ideale stap voor Simons. "Zou een club als Benfica niet een volgende stap voor hem kunnen zijn? Napoli, of Borussia Dortmund? Daar kan hij ook weer worden uitgedaagd. Kijk nu maar naar Noni Madueke. Dat was zo'n groot talent bij PSV en toen hij wegging sprak iedereen over een groot verlies voor PSV. Maar dan kiest hij voor Chelsea, en is het niks. Simons kan het beste ergens naartoe gaan waar hij niet met 34 concurrerende spelers te maken heeft."