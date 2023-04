Robert Maaskant looft spits in de Eredivisie die ‘nu al verder is dan Weghorst’

Zondag, 9 april 2023 om 08:25 • Guy Habets

Sydney van Hooijdonk is op deze leeftijd al verder dan Wout Weghorst. Dat vindt Robert Maaskant, die zaterdagavond als analist van ESPN aanwezig was bij de thuiswedstrijd van sc Heerenveen tegen FC Volendam (2-1). De voormalig oefenmeester zag Van Hooijdonk twee keer scoren in die wedstrijd.

De spits van de Friezen trof twee keer doel in de eerste helft en die doelpunten bleken goed voor de drie punten. Na afloop van de wedstrijd werd aan Maaskant gevraagd waar het plafond van Van Hooijdonk ligt. "Een jongen die goals maakt, kan heel ver komen", reageert de analist. "Weghorst speelt nu bijvoorbeeld bij Manchester United, maar Sydney van Hooijdonk is op deze leeftijd verder dan Weghorst. Wie weet dus!"

Van Hooijdonk staat al in het buitenland onder contract. In de zomer van 2021 telde Bologna bijna een miljoen euro neer om de Bredanaar over te nemen van NAC. "Goals maken in de Eredivisie wil niet alles zeggen en daar wordt in het buitenland kritisch naar gekeken", weet Maaskant. "Hij heeft natuurlijk al een transfer gemaakt, maar voor nu moet hij op deze leeftijd gewoon spelen. Dat is het belangrijkste. Hij is op een leeftijd dat hij moet spelen en dan maakt hij de goals vanzelf wel."

Dit seizoen wil dat aardig lukken, want de 23-jarige aanvaller maakte in 31 officiële wedstrijden al zestien doelpunten voor Heerenveen. Vorig jaar, toen de Friezen hem in de winter op huurbasis overnamen van Bologna, kwam Van Hooijdonk in een paar maanden ook al tot zeven treffers in het shirt met de pompeblêden. Naar verluidt zou er door de topclubs in Schotland, waar vader Pierre nog voor Celtic speelde, met interesse naar de verrichtingen van Van Hooijdonk worden gekeken.