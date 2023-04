Van Nistelrooij is ontevreden en legt uit: wissel De Jong was niet voor niets

Zaterdag, 8 april 2023 om 23:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:48

Ruud van Nistelrooij kan onmogelijk tevreden zijn over de manier waarop PSV aan de wedstrijd tegen Excelsior (4-0 winst) begon. De trainer van de Eindhovenaren hekelt het gebrek aan scherpte, maar is blij dat er uiteindelijk toch nog vier doelpunten op het scorebord kwamen. Luuk de Jong, die het openingsdoelpunt maakte, haakte in de rust af met lichte klachten. "Hij had last, maar niets ernstigs", aldus Van Nistelrooij bij ESPN. De coach verwacht dat De Jong volgende week wel weer inzetbaar is.

"Ik was ontevreden over de eerste helft", zegt Van Nistelrooij. "Met de kwaliteiten die we hebben kunnen we tegenstanders kapot spelen door te investeren in balbezit. Dat gebeurde uiteindelijk, maar hoe we begonnen was niet goed." Van Nistelrooij wordt gevraagd naar een verklaring. "Dat heeft te maken met een gebrek aan scherpte. Het verschil tussen de eerste en tweede helft heeft met intensiteit te maken."

Voor rust liet PSV nauwelijks iets zien, waardoor de tegenstander uit Rotterdam ondanks een vroeg tegendoelpunt van De Jong geloof kreeg in een resultaat. "Excelsior kreeg in de eerste helft nog een aantal momenten waarbij ze eruit kwamen." Kenzo Goudmijn kreeg voor rust uit de rebound dé kans op de gelijkmaker, maar vuurde net over het doel van PSV. "Maar na rust lukte Excelsior dat niet meer", weet Van Nistelrooij.

PSV stelde orde op zaken. "Je wil winnen en ook het doelsaldo op orde krijgen, dan eindig je met een goed gevoel. Daar gaat het om. Dat is gelukt." PSV klimt naar de tweede plek met 59 punten uit 28 duels en een doelsaldo van +42. Nummer drie Ajax komt zondag nog in actie tegen Fortuna Sittard en staat nu op 56 punten uit 27 duels. De Amsterdammers hebben een iets beter doelsaldo, van +44. Nummer vier AZ verloor van Sparta Rotterdam (0-1) en wordt door PSV op vijf punten gezet.