Lionel Messi geeft met goal en assist het perfecte antwoord op fluitconcerten

Zaterdag, 8 april 2023 om 23:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:47

Paris Saint-Germain heeft zich zaterdagavond hersteld van de 0-1 nederlaag tegen Olympique Lyon van een week geleden. De koploper in de Ligue 1 won namelijk met 0-2 op bezoek bij OGC Nice. Lionel Messi, die vorige week nog werd uitgefloten door boze en teleurgestelde PSG-supporters, opende de score. Sergio Ramos verdubbelde de voorsprong van de grootmacht uit Parijs met een rake kopbal in de slotfase. Het winnende PSG staat hierdoor zes punten los van achtervolger RC Lens.

Trainer Christophe Galtier voerde ten opzichte van het echec tegen Lyon twee wijzigingen door bij PSG: Ramos en Carlos Soler vervingen El Chadaille Bitshiabu in de basisopstelling. Er waren daarnaast uiteraard basisplaatsen voor onder meer Messi en Kylian Mbappé, die afgelopen week niet blij was met een promotievideo van PSG waarin hij zonder daarvoor toestemming te geven een prominente rol speelde. Aanvalspartner Neymar ontbrak wederom vanwege blessureleed. Bij Nice maakten oud-PSV'er Pablo Rosario en Gaëtan Laborde plaats voor Youssouf Ndayishimiye en Hicham Boudaoui.

Messi gaf na drie minuten al een waarschuwing af met een schot dat net langs de paal zeilde. Er was kort daarna tegenslag voor PSG, dat Fabián Ruiz geblesseerd zag uitvallen. Renato Sanches nam zijn plaats in op het middenveld. Halverwege de onderhoudende eerste helft was Danilo Pereira ongelukkig met een knal tegen de paal. Enkele minuten later verscheen de 0-1 alsnog op het scorebord. Messi schoot van dichtbij onberispelijk binnen na een goede voorzet vanaf links van Nuno Mendes, die zijn eerste poging nog gekraakt zag worden. Kort voor het rustsignaal hield Gianluigi Donnarumma de voorsprong van PSG in stand met een knappe redding op een inzet van Nicolas Pépé.

PSG kwam vijf minuten na rust heel goed weg toen de bij een corner meegekomen Dante van dichtbij en uit de draai de lat en de binnenkant van de paal raakte. Verderop in de tweede helft redde Donnarumma op inzetten van Ndayishimiye, Jean-Clair Todibo en nogmaals Pépé. Waar het wachten leek op de gelijkmaker van Nice, daar sloeg de koploper keihard toe. Ramos kopte raak in de korte hoek na een scherpe hoekschop vanaf links van Messi. In blessuretijd belette Kasper Schmeichel Achraf Hakimi het scoren, waarna de bal terechtkwam bij Mbappé. Opvallend genoeg schoot hij met nog slechts een verdediger op de lijn over. Het kwam PSG niet duur te staan en de drie punten gingen dan ook mee terug naar Parijs.

Wat scheelt het! ?? PSG komt héél goed weg, want deze knal van Dante is net niet over de lijn ??#ZiggoSport #Ligue1 #OGCNPSG pic.twitter.com/awgSVoBBgz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 8, 2023