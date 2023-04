Arne Slot durft het aan om Lutsharel Geertruida direct weer te laten starten

Zondag, 9 april 2023 om 18:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:11

De opstelling van Feyenoord voor het duel met RKC Waalwijk is bekend. Arne Slot beschouwt Lutsharel Geertruida als fit genoeg om te starten na zijn blessure, waardoor Marcus Pedersen weer naar de bank verdwijnt. Voor de rest begint Feyenoord met precies dezelfde namen als ind e halve bekerfinale tegen Ajax (1-2 verlies). De wedstrijd begint om 20.00 uur en is te zien op ESPN 1.

Slot deelde vrijdag op de persconferentie al mede dat Geertruida weer tot de selectie zou behoren voor het duel met RKC. De oefenmeester besluit hem direct weer te laten beginnen. Geertruida start als rechtsback in een viermans defensie, die verder bestaat uit Quilindschy Hartman, Dávid Hancko en Gernot Trauner. Timon Wellenreuther verdedigt het doel. Het driemans middenveld wordt gevormd door Mats Wieffer, aanvoerder Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski, terwijl vleugelaanvallers Oussama Idrissi en Alireza Jahanbakhsh diepe spits Santiago Giménez van aanvoer moeten voor zien.

Als gevolg van het aanstekerincident met Davy Klaassen tijdens de Klassieker op woensdag hangt De Kuip de rest van het seizoen vol met netten rondom het veld. Ondanks die tegenvaller, en de bekeruitschakeling tegen Ajax (1-2), heeft Feyenoord genoeg reden tot lachen. Naast de ruime voorsprong in de Eredivisie keert sterkhouder Lutsharel Geertruida terug in de selectie na zijn hamstringblessure. Daarnaast heeft ook Justin Bijlow de training weer hervat. Slot gaf aan dat de kans aanwezig is dat de sluitpost er weer bij is voor het Europa League-treffen met AS Roma op donderdag. Eerder dit seizoen wist Feyenoord een moeizame overwinning te boeken in Waalwijk. Dankzij een rake strafschop van Danilo werd het in augustus 0-1.

Toch gaf Slot al aan dat de wedstrijden tegen RKC onder zijn leiding geen makkelijke opgaves zijn. Dit seizoen presteren de Brabanders uitstekend en de ploeg van trainer Joseph Oosting maakt nog volop kans op het behalen van de play-offs voor Europees voetbal. In de jacht naar een stunt tegen de koploper moet RKC het stellen zonder Michiel Kramer, die vorige week zijn vijfde gele kaart van het seizoen ontving. Het gevaar lijkt zodoende van Mats Seuntjens te moeten komen. De in de winter overgekomen aanvaller annex middenvelder was sinds zijn komst goed voor drie treffers en liefst zeven assists. In eigen huis presteert RKC echter een stuk beter dan buitenshuis. Van de laatste acht uitwedstrijden werd er eenmaal gewonnen.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökçü, Szymanski; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi

Opstelling RKC Waalwijk: