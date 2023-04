Weergaloos doelpunt van Chukwueze beëindigt titel-illusies van Real Madrid

Zaterdag, 8 april 2023 om 23:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:20

Real Madrid lijkt zijn aandacht volledig te moeten richten op de Champions League en Copa del Rey. De ploeg van Carlo Ancelotti verloor zaterdagavond in LaLiga verrassend van Villarreal en staat met een duel meer gespeeld al twaalf punten achter op koploper Barcelona. Samuel Chukwueze ontpopte zich in het Santiago Bernabéu tot onstopbare plaaggeest van Real. De Nigeriaan maakte de winnende goal met een fantastisch schot van afstand: 2-3. Chukwueze was bovendien verantwoordelijk voor de eerste treffer van Villarreal en had een groot aandeel in de tweede. Villarreal stijgt naar de vijfde plek in LaLiga.

Midweeks zette Real Madrid een fenomenaal resultaat neer in de Copa del Rey bij Barcelona (0-4). Ancelotti besloot, ook met het oog op de aankomende Champions League-confrontatie met Chelsea, veel belangrijke krachten rust te gunnen. Blikvangers Karim Benzema en Vinícius Júnior bleven wel staan, maar het voltallige middenveld, bestaande uit Federico Valverde, Luka Modric en Toni Kroos, begon op de bank. Villarreal, dat volop strijdt om de Europese tickets, voerde één wijziging door: Giovani Lo Celso kwam erin voor José Luis Morales.

?????????????????? ?? De Nigeriaan schiet Villarreal weergaloos op voorsprong ?? Wat een avond voor hem! ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridVillarreal pic.twitter.com/7laBiHQjiP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 8, 2023

Het gevaar kwam bij Real Madrid zoals zo vaak van Vinícius op de linkerflank. De dribbelaar schoot na een kwartier rakelings naast en stond een minuut later alsnog aan de basis van de openingstreffer. Vinícius haalde de achterlijn, maar liet de voorzet aan Marco Asensio. Die werd via een een zeer ongelukkig blok van Villarreal-verdediger Pau Torres tot eigen doelpunt gepromoveerd: 1-0.

Beide ploegen maakten in de fase daarna aanspraak op een doelpunt. Villarreal werd op de been gehouden door Pepe Reina, die onder meer een dubbele redding verrichte op inzetten van dichtbij van Benzema en Rodrygo. Aan de overzijde dook spits Chukwueze meerdere malen gevaarlijk op. Aanvankelijk had de Nigeriaan pech in de afronding, maar vlak voor rust was het alsnog raak. Chukwueze zette Nacho moeiteloos op het verkeerde been en rondde beheerst af: 1-1.

Drie minuten na rust pakte Vinícius zijn moment. De linksbuiten dribbelde aanvankelijk de bal te ver voor zich uit, maar kwam er weer tussen en stond plots vrij voor Reina, die kansloos was op zijn beheerste inzet: 2-1. Villarreal knokte zich knap helemaal terug in de wedstrijd. In de zeventigste minuut bracht Chukwueze de bal na een individuele actie over rechts laag voor. De bal belandde uiteindelijk bij Morales, die in twee instanties wist binnen te schieten: 2-2. Het doelpunt telde eerst niet, maar de VAR constateerde dat er géén sprake was van buitenspel. De winst werd binnengebracht door Chukwueze, die vanaf rechts naar binnen sneed en van grote afstand prachtig de kruising vond: 2-3. Real leek een penalty te krijgen vanwege hands van Aïssa Mandi, maar de verdediger van Villarreal kwam ermee weg na een VAR-ingreep: het zou gaan om een steunarm bij een sliding.