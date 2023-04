Van Hooijdonk is dodelijk en behoedt Heerenveen voor negatief record

Zaterdag, 8 april 2023 om 22:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:19

SC Heerenveen heeft zaterdagavond een zwaarbevochten zege geboekt op FC Volendam. De ploeg van trainer Kees van Wonderen had het, net name na rust, bijzonder lastig met de bezoekers, maar zegevierde wel: 2-1. De complete doelpuntenproductie werd voor rust verzorgd. Twee doelpunten van Sydney van Hooijdonk maakten een treffer van Henk Veerman ongedaan. Door de zege klimt Heerenveen naar de achtste plek op de ranglijst. Volendam staat veertiende, met nog drie punten boven de degradatiestreep.

Heerenveen wist wat het te doen stond, daar het de voorgaande vijf thuiswedstrijden op rij verloor. Nooit eerder gingen de Friezen zes wedstrijden op rij ten onder in het eigen Abe Lenstra Stadion. De ploeg van Van Wonderen kan dit seizoen bogen op goede resultaten tegen Volendam, daar de voorgaande twee ontmoetingen (competitie en TOTO KNVB Beker) werden gewonnen. Ook ditmaal schoot de thuisploeg uit de startblokken. Al na zes minuten lag de bal in het net, toen Van Hooijdonk van dichtbij kon afronden na goed voorbereidend werk van Osame Sahraoui.

Dubbelslag Sydney van Hooijdonk helpt @scHeerenveen aan de overwinning ?? — ESPN NL (@ESPNnl) April 8, 2023

Van Hooijdonk werd daarmee de eerste speler van Heerenveen die in vijf opeenvolgende wedstrijden wist te scoren sinds Alfred Finnbogason in mei 2014. De feestvreugde duurde echter niet langer dan tien minuten, daar de bezoekers in de persoon van Veerman al snel iets terugdeden. De voormalig spits van Heerenveen controleerde een fraaie dieptepass van Calvin Twigt op de borst en rondde knap af: 1-1. De boomlange aanvalsleider had zijn ex-werkgever zelfs nog meer pijn kunnen doen, maar een tweede mogelijkheid kon worden gekeerd door Xavier Mous.

Twee minuten later had Van Hooijdonk aan de overkant het vizier wel op scherp. De spits was er als de kippen bij toen Milan van Ewijk werd afgestopt en joeg de bal in de korte kruising: 2-1. Heerenveen kwam vervolgens bijzonder belabberd uit de kleedkamer bij aanvang van de tweede helft en mocht Mous danken dat de stand niet snel gelijk werd getrokken. De vervanger van Andries Noppert had een katachtige redding in huis na een individuele actie van Gaetano Oristanio. De defensie van de Friezen had zijn handen vol aan de Italiaanse vleugelflitser.

Ook in het laatste kwart van de wedstrijd was het Volendam dat het meeste aandrong, zonder daarbij tot levensgrote kansen te komen. De beste mogelijkheid was voor Walid Ould-Chikh, maar zijn inzet kon worden gekeerd door de uitstekend keepende Mous. Even daarvoor zag de reservedoelman van Heerenveen een omhaal van Florent Da Silva nipt over het doel gaan. Terwijl de zwaargehavende Mous zichtbaar snakte naar het eindsignaal, moest hij drie minuten voor tijd voor de laatste keer succesvol optreden op een schot van afstand van Carel Eiting.