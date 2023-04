Luis Alberto doet gooi naar assist van het jaar met briljant hakje tegen Juve

Zaterdag, 8 april 2023 om 22:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:42

Lazio geeft Napoli het kampioenschap in de Serie A niet zomaar cadeau. De Romeinen wonnen zaterdagavond in een enerverend duel met 2-1 van Juventus. Het hoogtepunt van de avond was de heerlijke hakbal van Luis Alberto die de winnende treffer inleidde. Bij Juventus was er chagrijn na de openingstreffer van Ciro Immobile vanwege een vermeende overtreding. Een slecht generale dus voor de bezoekers in aanloop naar de clash met Sporting Portugal in de kwartfinale van de Europa League van donderdag.

Er waren vijf wijzigingen bij Juventus ten opzichte van de 1-0 zege op Hellas Verona van een week geleden: Alex Sandro verving Danilo achterin en op het middenveld waren Adrien Rabiot en Filip Kostic de vervangers van Enzo Barrenechea en Mattia De Sciglio. In de voorhoede koos Massimiliano Allegri voor Ángel Di María die kort achter Dusan Vlahovic opereerde. Moise Kean, in het vorige duel nog matchwinner, ontbrak helemaal. Arek Milik werd naar de bank verwezen. Bij Lazio was er slechts één wijziging in vergelijking met de 2-0 zege op Monza: in de voorhoede nam Immobile het stokje over van Pedro.

Een slim duwtje van Milinkovic-Savic en Alex Sandro is gezien ?? 1-0 voor Lazio ??#ZiggoSport #SerieA #LazioJuve pic.twitter.com/WQIEHEZpIX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 8, 2023

Vlahovic had Juventus een droomstart kunnen bezorgen, maar faalde met een kansrijke kopbal van dichtbij. Aan de andere kant schampte een kopbal van Sergej Milinkovic-Savic de lat. Na een half uur spelen leek Immobile op weg naar de 1-0, maar het was de alerte Wojciech Szczesny die Juventus op de been hield. In de slotfase brandde de ontmoeting in Rome echt los. Milinkovic-Savic taxeerde een voorzet van Mattia Zaccagni goed, gaf Alex Sandro een slim duwtje en knalde vervolgens onberispelijk raak: 1-0. Juventus was woedend en arbiter Marco Di Bello ging naar de zijkant om de beelden terug te kijken. De scheidsrechter en de VAR besloten echter om de goal geldig te verklaren. Het zorgde voor woede bij onder meer reservespeler Leonardo Bonucci, die daarvoor geel kreeg.

Het getergde Juventus kwam vier minuten later op 1-1 dankzij Rabiot, die de bal van dichtbij binnen frommelde na een afgemeten hoekschop van Di María. Een gelijke stand dus halverwege. Lazio herstelde de voorsprong na rust op geweldige wijze. Felipe Anderson gaf vanaf rechts voor op Luis Alberto, die in de zestien een heerlijke hakje in petto had op Zaccagni, die van dichtbij kon scoren. Alle eer was na de goal echter voor de briljante actie van Alberto. Danilo, Milik, Federico Chiesa en Leandro Paredes kwamen er nog in bij Juventus in de tweede helft, maar het was niet voldoende om een nederlaag in Rome af te wenden, ook niet nadat Chiesa in de zestien omver werd geduwd door Milinkovic-Savic. De club uit Turijn blijft teleurstellend zevende, terwijl Lazio de achterstand op koploper Napoli verkleint naar zestien punten.

Eén keer knipperen en het staat alweer gelijk ?? Adrien Rabiot kopt hem binnen ??#ZiggoSport #SerieA #LazioJuve pic.twitter.com/toFDkyqVjn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 8, 2023

Lekker goaltje ?? Mattia Zaccagni prik binnen op de fraaie assist van Luis Alberto ??#ZiggoSport #SerieA #LazioJuve pic.twitter.com/zUcDx2yKvC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 8, 2023