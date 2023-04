Van Dijk keert terug in de basis; ook Gakpo start tegen koploper Arsenal

Zondag, 9 april 2023 om 16:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:46

De opstellingen van Liverpool en Arsenal zijn bekend. Aan de kant van the Reds keert Virgil van Dijk terug in de basis, nadat hij het duel met Chelsea wegens ziekte nog moest missen. Cody Gakpo is de spits van dienst en wordt geflankeerd door Mohamed Salah (rechts) en Diogo Jota (links). Aan de kant van Arsenal moet onder meer Leandro Trossard op de bank plaatsnemen. De wedstrijd begint om 17.30 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

Bij Liverpool moet Darwin Núñez op de bank plaatsnemen. De Uruguayaan is net als onder meer Roberto Firmino en Joe Gomez wisselspeler. Trainer Jürgen Klopp opteert voor een middenveld bestaande uit Jordan Henderson, Fabinho en Curtis Jones. Van Dijk vormt in het hart van de verdediging een koppel met Ibrahima Konaté. Arsenal-trainer Mikel Arteta heeft één wijziging doorgevoerd ten opzichte van het met 4-1 gewonnen duel met Leeds United. Bukayo Saka krijgt op rechtsbuiten de voorkeur boven Trossard. Saka moet met de vleugelaanvaller op links, Gabriel Martinelli, spits Gabriel Jesus zien te bedienen.

Liverpool wist uit de laatste drie wedstrijden slechts één punt te behalen, waardoor het behalen van Europees voetbal een hels karwei gaat worden. Van Dijk moest het duel van dinsdag met Chelsea (0-0) wegens ziekte nog aan zich voorbij laten gaan, maar is er tegen Arsenal weer bij. Daarnaast keert Thiago Alcântara terug op de bank, terwijl Luis Díaz de laatste stappen in zijn herstel zet. De ploeg van Klopp oogt dit seizoen in defensief opzicht kwetsbaar en dat komt slecht uit tegen Arsenal, dat op Manchester City na het meest scorende Premier League-team dit seizoen is. Desondanks is Anfield normaal gesproken een onneembaar fort voor the Gunners: Liverpool won zijn laatste acht thuiswedstrijden van Arsenal.

De eerste landstitel sinds 2004 is dichterbij dan ooit voor Arsenal. De koploper weet echter dat City met vijf punten achterstand op het vinkentouw zit. Ondanks dat Arsenal zijn laatste negen wedstrijden op Anfield niet wist te winnen, weet Arteta wél hoe het voelt om de punten mee te nemen. De manager stond namelijk op het veld toen de Londenaren in 2012 in en van Liverpool wonnen. Arsenal won zijn laatste zeven competitiewedstrijden op rij: een reeks die dit seizoen niet eerder door een andere club op het hoogste Engelse niveau is geëvenaard. Daarnaast won de ploeg uit Noord-Londen dit seizoen veertien uitwedstijden in de Premier League. Ook in dit opzicht doet geen andere ploeg het beter dan Arsenal.

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Gakpo, Jota.

Opstelling Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Ødegaard, Partey, Xhaka; Saka, Jesus, Martinelli.