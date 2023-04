Noppert kreeg anoniem telefoontje: ‘Op bepaald moment wist ik: jij bent het!’

Zaterdag, 8 april 2023 om 22:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:09

Andries Noppert onderhoudt nog altijd contact met de internationals van Oranje. De geblesseerde doelman van sc Heerenveen vertelde zaterdag bij ESPN voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Volendam over een telefoontje dat hij onlangs ontving van een onbekend nummer. Het bleek Nathan Aké, die een grapje met hem uithaalde.

Noppert raakte na het WK, waar hij verrassend de eerste doelman van Oranje was, geblesseerd aan zijn lies. Voorlopig vergt het herstellen daarvan al zijn aandacht. "Ik ben nu niet met Oranje bezig, maar het WK was een leuke tijd", zegt Noppert. "Wat erg leuk om te vertellen is, is dat ik gisteren nog een telefoontje kreeg. Ik wist niet van wie het nummer was en meestal neem ik dan niet op... Ik zei: 'Ik weet niet van wie dit nummer is, zou je dat kunnen zeggen?' Omdat ik veel onbekende telefoontjes krijg."

Andries Noppert: "Hallo, met wie?" ???? — ESPN NL (@ESPNnl) April 8, 2023

Aanvankelijk kreeg Noppert geen antwoord. "Ik zat te luisteren en ik dacht: waar hebben ze het nou over? Maar op een gegeven moment hoorde ik: oh, dat is Nathan! Het was Nathan Aké met Virgil van Dijk. Dat is leuk, als je met zulke jongens contact hebt. Ik heb zo met meerdere jongens contact. In korte tijd word je best hecht met elkaar. Dan is het leuk dat zulke jongens ook nog naar je omkijken."

Noppert liep eind januari een vervelende liepblessure op. "We hebben aanvankelijk gekozen voor optrainen. Dat is ook iets dat in het Erasmus MC in Rotterdam werd geadviseerd. Ik boekte zeker progressie, maar onderzoek wees uit dat een gedeelte van de lies toch achterbleef in herstel. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het met optrainen zou kunnen herstellen, maar dan ben ik denk ik nog langer bezig. Ik ben blij dat er nu een operatie gepland staat. Ik zit niet in de put, maar ik wil wel graag wedstrijden spelen. Dit is de eerste stap."