AZ raakt paal en lat, verliest en ziet tweede plaats uit het zicht verdwijnen

Zaterdag, 8 april 2023 om 21:59 • Rian Rosendaal

AZ is andermaal tegen puntenverlies aangelopen in de Eredivisie. Na de 2-1 nederlaag bij FC Twente en het 1-1 gelijkspel tegen sc Heerenveen volgde zaterdag een pijnlijke 0-1 nederlaag thuis tegen Sparta Rotterdam. Voor het kwakkelende AZ lijkt de landstitel definitief uit het zich te zijn verdwenen. Sparta doet uitstekende zaken en nadert de opponent uit Alkmaar op vijf punten. Beide ploegen komen dit seizoen nog zesmaal in actie.

Er waren tegenvallers voor Jansen in aanloop naar de ontmoeting met Sparta: Vangelis Pavlidis was niet fit genoeg om te starten en Jesper Karlsson ontbrak door blessureleed helemaal in de wedstrijdselectie. Mede hierdoor kreeg Mexx Meerdink zijn allereerste basisplaats als diepste spits en verscheen ook Djordje Mihailovic aan de aftrap in het AFAS Stadion. Jansen koos verder voor vertrouwde namen bij de thuisclub. Bij Sparta moest Jeremy van Mullem zijn plaats op het middenveld afstaan aan Younes Namli, die voor het eerst sinds half februari startte. Verder traden de Rotterdammers aan met de sterkst mogelijke formatie.

Meerdink liet zich direct gelden en het was aan Nick Olij met een goede redding te danken dat Sparta niet gelijk al tegen een achterstand aankeek. Diezelfde Olij redde ook bekwaam op een knal van Sven Mijnans. Het spel lag halverwege de eerste helft even stil na een harde botsing tussen Jens Odgaard en Joshua Kitolano. Laatstgenoemde had het zwaar, maar kon toch verder. Lauritsen kreeg geel voor een harde overtreding en Milos Kerkez kopte naast na een afgemeten voorzet van Meerdink. Het was Sparta dat met een voorsprong ging rusten: Koki Saito dolde zijn tegenstander op links, om de bal daarna panklaar op het hoofd van Lauritsen te leggen. De aanvalsleider kopte onberispelijk raak. Vijftien goals nu uit voorzetten voor Sparta, net als Juventus, Alleen Napoli (17) en PSV (18) deden dat nog vaker.

Jansen wist na rust dat hij iets moest doen en na een uur spelen maakte Pavlidis zijn opwachting voor de moegestreden Meerdink. Het was kort daarna juist Sparta dat gevaarlijk werd. Mathew Ryan hield Lauritsen van scoren af en even later kwam een schot van de spits op de lat terecht. Jansen werd ongeduldig en stuurde ook Riechedly Bazoer het veld in. In de slotfase voorkwam Ryan dat de bedrijvige Saito het duel in het slot zou gooien en stond Olij op de juiste plek om een kopbal van Odgaard te pareren. Rick Meissen moest in de slotfase de strijd staken na een keiharde tackle van Kerkez, die wonderwel geen geel kreeg. Odgaard kopte van dichtbij nog op de lat en Yukinari Sugawara raakte vanaf de zijkant nog de paal, maar Sparta hield stand in Alkmaar en maakt het toch al fraaie seizoen nog een stukje mooier.

