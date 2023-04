PSV herstelt zich laat van armetierige eerste helft en legt druk bij Ajax

Zaterdag, 8 april 2023 om 21:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:06

PSV heeft zaterdagavond gedaan wat het moest doen in de strijd om de tweede plek in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij overtuigde niet in de thuiswedstrijd tegen Excelsior, maar stapte wel met een 4-0 overwinning van het veld. Luuk de Jong, Xavi Simons, Fábio Silva en Érick Gutiérrez namen de doelpunten voor hun rekening. Door de zege legt PSV de druk bij nummer drie Ajax, dat het zondag in eigen huis opneemt tegen Fortuna Sittard en moet winnen om weer op gelijke hoogte te komen.

PSV plaatste zich eerder deze week voor de finale van de TOTO KNVB Beker en reisde daardoor met een goed gevoel af naar het treffen met Excelsior. Opnieuw had Van Nistelrooij geen basisplaats in petto voor Ibrahim Sangaré. De middenvelder kwam vorige week vertraagd terug van interlandverplichtingen en moest ook tegen NEC al genoegen nemen met een rol als invaller. Onder de lat nam de van een blessure teruggekeerde Walter Benítez de plek in van Joël Drommel. Verder waren er onder meer basisplaatsen voor Silva en Olivier Boscagli.

Al vroeg in het duel kreeg Excelsior de eerste tik te verwerken, toen Sven Nieuwpoort in botsing kwam met De Jong en de strijd moest staken. De verdediger werd per brancard van het veld gedragen. Vijf minuten later keek de ploeg van Marinus Dijkhuizen tegen een 1-0 achterstand aan. Na uitstekend voorbereidend werk van Van Aanholt gaf de linksback de niet te missen kans aan De Jong, die van dichtbij kon intikken. De thuisploeg maakte echter alles behalve een sterke indruk en kwam slechts mondjesmaat tot kansen. Na een half uur spelen wist Stijn van Gassel een mogelijkheid van Silva in de kiem te smoren.

Bij aanvang van de tweede helft bleef De Jong achter in de kleedkamer van PSV en werd Guus Til binnen de lijnen gebracht. Simons verhuisde daardoor naar de linkerkant, vanwaar hij meteen voor dreiging zorgde. Joey Veerman had het vizier echter niet op scherp en mikte een voorzet van Simons voorlangs. Even later was de middenvelder annex aanvaller zelf ongelukkig in de afronding toen hij de hoek voor het uitkiezen had maar wild over schoot. De score zou uiteindelijk in het laatste kwart van de wedstrijd toch nog worden opgevoerd.

Eerst was het Simons die raak kopte na geklungel in de defensie van Excelsior, waarna ook Silva nog een duit in het zakje mocht doen. De Portugees werd schitterend bediend door Simons met de buitenkant van de voet en ook hij was doeltreffend met het hoofd. Alsof de score daarmee nog niet geflatteerd genoeg was werd de eindstand bepaald door Gutiérrez, die voor zijn tweede van het seizoen tekende uit een corner van Joey Veerman. Het laatste wapenfeit van de Mexicaan kon wel onschadelijk worden gemaakt door Van Gassel. PSV stijgt door de zege naar plek twee, Excelsior is de nummer zestien.