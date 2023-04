Roma met prima gevoel naar Feyenoord na curieuze handsbal Schuurs

Zaterdag, 8 april 2023 om 20:59 • Rian Rosendaal

AS Roma kent een goede generale voor de confrontatie met Feyenoord van donderdag in de kwartfinale van de Europa League. De ploeg van trainer José Mourinho won op bezoek met Torino met 0-1. Paulo Dybala was na acht minuten trefzeker vanaf de stip en dat bleek voldoende voor de winst. De strafschop werd gegeven na ongelukkig hands van Perr Schuurs. De weer geheel fitte Georginio Wijnaldum bleef negentig minuten staan. De onlangs geopereerde Rick Karsdorp ontbrak in de wedstrijdselectie van de bezoekers.

Bijzonderheden:

Het ging dus al in minuut acht mis voor Torino en Schuurs. Nicola Zalewski stoomde op richting de zestien en besloot van afstand uit te halen. De centrumverdediger van de thuisclub voorkwam dat de bal op doel ging met een curieuze handsbal. Logischerwijs werd een strafschop uitgedeeld aan Roma, terwijl Schuurs een gele kaart ontving. Dybala werd massaal uitgefloten, maar hield het hoofd koel en faalde niet vanaf elf meter: 0-1. De Argentijn toonde na de treffer een shirtje met daarop een tekst voor zijn moeder, die jarig is. Roma hield stand en stijgt dankzij de zege naar plaats drie in de Serie A.

Perr Schuurs maakt zeer onhandig hands en de kleine Argentijn benut de strafschop die daaruit volgt ??#ZiggoSport #SerieA #TorinoRoma pic.twitter.com/sVKWIL8lfj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 8, 2023

Torino - AS Roma 0-1

8' Paulo Dybala 0-1