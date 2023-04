Vitesse neemt zonder Phillip Cocu enige afstand van degradatiezone

Zaterdag, 8 april 2023 om 20:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:45

Vitesse heeft zichzelf zaterdag lucht verschaft in de Eredivisie. De Arnhemmers wonnen bij afwezigheid van trainer Phillip Cocu, die een blindedarmoperatie onderging, met 2-0 van Go Ahead Eagles. Vitesse scoorde via een prachtige vrije trap van Maximilian Wittek en een intikker van Mohamed Sankoh. Daarmee komt Vitesse op plek veertien drie punten los van de degradatiezone. Go Ahead staat met drie punten meer twaalfde.

Bij Vitesse keerde Matús Bero terug op de nummer 10-positie, ditmaal achter Sankoh. De spits kreeg de voorkeur boven Bartosz Bialek, die op de bank bleef. Go Ahead behaalde een week geleden knap een punt tegen Ajax (0-0) en verscheen in Arnhem met drie nieuwe namen aan de aftrap. Linksback José Fontan, controlerende middenvelder Enric Llansana en vleugelspits Rashaan Fernandes kwamen in de ploeg.

Vitesse heeft dit seizoen moeite om doelpunten te maken, maar brak de wedstrijd tegen Go Ahead al na 21 minuten open. Een vrije trap van Wittek vloog prachtig over de muur binnen: 1-0. In de eerste helft was verder nauwelijks iets te beleven. Kacper Kozlowski probeerde het namens de thuisploeg nog van afstand, maar zag de bal ver over het doel van Jeffrey de Lange vliegen.

Direct na rust verprutste Sankoh een gigantische kans door in alle vrijheid recht in de handen van De Lange te schieten. De aanvaller maakte het in de 64ste minuut goed door alsnog te scoren. Een halfhoge hoekschop werd door Melle Meulensteen met de hak verlengd en ingetikt door Sankoh: 2-0. Go Ahead kroop vervolgens meer uit zijn schulp. Finn Stokkers brak door na een lange bal van achteruit, maar de invaller vuurde over. Zes minuten voor tijd belandde een voorzet van Go Ahead-spits Isac Lidberg via een blok van Marco van Ginkel op de lat. Vitesse kwam goed weg en speelde de wedstrijd succesvol uit.