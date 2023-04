Formidabele Haaland maakt serieus jacht op record van Shearer en Cole

Zaterdag, 8 april 2023 om 20:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:34

Manchester City heeft zaterdagmiddag gedaan wat het moest doen in de strijd om de titel in de Premier League. De ploeg van Josep Guardiola was op bezoek bij Southampton met 1-4 te sterk door doelpunten van Erling Braut Haaland (tweemaal), Jack Grealish en Julián Álvarez. Met name de tweede van Haaland was van een zeldzame schoonheid. Voor de Noor betekende het zijn 29ste en 30ste competitiedoelpunt van het seizoen. Haaland maakt daarmee serieus jacht op het record van meeste doelpunten in één Premier League-seizoen van Alan Shearer en Andy Cole: 34 stuks.

Guardiola had één wijziging in petto in vergelijking met de 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Liverpool. Haaland keerde terug in de punt van de aanval, wat ten koste ging van Álvarez. De bezoekers trokken vanaf het eerste fluitsignaal ten aanval in de wetenschap dat de achterstand op Arsenal, dat zondag de topper speelt tegen Liverpool, in ieder geval voor even teruggebracht kon worden tot vijf punten. Een schot van Ilkay Gündogan kon na een kwartier spelen ternauwernood worden geblokt door een verdediger van Southampton.

Haaland ?? De Bruyne Vlak voor rust kopt Haaland raak uit een voorzet van Kevin De Bruyne. Voor de Belg is dat zijn ??ste assist in de Premier League. Hij is de 5de speler die deze mijlpaal behaalt!https://t.co/YFDsejzEcF#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/Gwe5X7g0hJ — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 8, 2023

De corner die daarop volgde leverde verassend genoeg het eerste gevaar voor de thuisploeg op. Na een te korte pass op Kevin De Bruyne kon Kamaldeen Sulemana onderscheppen. Het voormalig doelwit van Ajax had een vrije doortocht richting Ederson, maar werd goed verdedigd door Nathan Aké. Op slag van rust werd de ban alsnog gebroken door Haaland. Nadat Sulemana zijn tweede kans om zeep had geholpen door voorlangs te schieten, was zijn collega-aanvaller aan de overkant wel messcherp. Op aangeven van De Bruyne kopte Haaland van dichtbij binnen: 0-1.

Voor De Bruyne betekende het alweer zijn honderdste assist in het shirt van Manchester City. De Belg bewees na rust opnieuw zijn waarde door aan de basis te staan van de 0-2. De middenvelder had een puntgave dieptepass in huis op Grealish, waarna laatstgenoemde in twee instanties afrondde met de buitenkant van de rechterschoen. City had Southampton op dat moment volledig in de tang en gooide het duel twintig minuten voor tijd in het slot. Ditmaal zorgde Grealish voor het voorbereidende werk en was Haaland opnieuw het eindstation. De Noor rondde op formidabele wijze af met een omhaal.

WAT. EEN. DOELPUNT! ?? Erling Haaland maakt zijn dertigste Premier League-goal met een fraaie ?????????????? ???????? ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/XYKXgHNNnD — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 8, 2023

Guardiola haalde Haaland daarop snel naar de kant met het oog op de Champions League-ontmoeting met Bayern München van aanstaande dinsdag. Álvarez was zijn vervanger en ook hij verscheen vijf minuten na zijn invalbeurt op het scorebord. De Argentijn mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Kyle Walker-Peters op De Bruyne. Álvarez faalde niet en liet doelman Gavin Bazunu kansloos. Even daarvoor had Sekou Mara namens de thuisploeg voor de eretreffer gezorgd. City vond het daarmee goed geweest en leeft met een uitstekend gevoel toe naar de clash met Bayern.