Perez legt uit waarom opnieuw passeren van Sangaré ‘niet heel slim’ is

Zaterdag, 8 april 2023 om 20:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:30

Dat Ibrahim Sangaré ook zaterdagavond op de bank zit bij PSV tegen Excelsior, komt enigszins als een verrassing voor Kenneth Perez. De analist denkt dat de middenvelder deze zomer voor goed geld te verkopen is en in dat kader zet hij vraagtekens bij de keuze van trainer Ruud van Nistelrooij. Joey Veerman en Érick Gutiérrez krijgen op het middenveld de voorkeur boven Sangaré, die vorige week tegen NEC (2-4) ook al als reserve fungeerde.

"Economisch is het denk ik niet heel slim om Sangaré eruit te halen", zo oordeelt Perez op het veld van het Philips Stadion in zijn hoedanigheid als analist van ESPN. "Er zijn genoeg domme Engelse clubs die deze zomer een astronomisch bedrag voor hem willen neerleggen, als ze interesse hebben. Dus om daar nu aan het einde van het seizoen twijfel over te hebben.... Want zo ziet de club het wel waarschijnlijk als hij niet speelt. Ja, ik weet niet of dat zo handig is", geeft Perez mee aan Van Nistelrooij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ibrahim Sangaré zit weer op de bank bij PSV.

Perez ziet Sangaré normaal gesproken. graag spelen. "Als hij doet wat hij kan, en niet te veel wil doen, dan is het een zeer nuttige speler. En qua fysiek kun je dat bijna niet kopen", zo krijgt de bankzitter van PSV complimenten uitgereikt. Verslaggever Toine van Peperstraten werpt op dat Sangaré dinsdag tegen Spakenburg (1-2) erg slordig was in de passing. "Ja, dan ben je aan de bal en aan de bal is hij gewoon niet zo heel erg goed", countert Perez. "En dat is niet erg, maar laat dan anderen de bal hebben. En speel het simpel. Ik kan me voorstellen dat je dan geïrriteerd raakt als trainer."

Reactie van Nistelrooij

Van Nistelrooij legt direct daarna uit waarom Sangaré bankzitter is en Gutiérrez doorschuift naar het middenveld. "Het is een tactische keuze voor vandaag. Ik bekijk het per wedstrijd en je hebt heel veel opties. Als iedereen fit is kan je gewoon je keuzes maken. En voor de wedstrijd van vandaag heb ik die keuze gemaakt." De PSV-coach is in ieder geval blij met Gutiérrez. "Als hij erbuiten valt, blijft hij gewoon trainen, gefocust en zijn ding doen. Dan komt hij altijd weer bovendrijven en als hij zijn kans krijgt, staat Guti er. Daar kan je niet omheen."