Feyenoord en PSV hebben alle reden tot optimisme na harde woorden Pepi

Zaterdag, 8 april 2023 om 19:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:38

De kans dat Ricardo Pepi ook volgend seizoen te bewonderen is in de Eredivisie is weer iets toegenomen. De spits van FC Groningen, die momenteel wordt gehuurd van FC Augsburg, ziet een terugkeer naar de club uit de Bundesliga niet zitten. Dat vertelt hij in gesprek met Voetbal International. Augsburg lijkt hem echter niet te willen verkopen. Feyenoord en PSV hebben al laten weten interesse te hebben in de spits en zien hem graag komen.

Pepi reageert in het interview op eerdere woorden van trainer Enrico Maassen en sportief directeur Stefan Reuter van Augsburg. Het stel liet weten de spits niet te willen verkopen en hem na dit seizoen terug te verwachten in Duitsland. Pepi, vorig jaar januari gekocht voor 16,5 miljoen euro, heeft nog een contract tot medio 2026. "We zien toekomst in Pepi en zijn niet van plan hem te verkopen", was Reuter stellig. Maassen liet optekenen dat hij 'ernaar uitkijkt dat Pepi weer terugkeert'. De aanvaller is zelf echter een hele andere mening toegedaan.

"Voor mij is het duidelijk: ik wil niet terug naar Augsburg. Dat heb ik de club ook al laten weten. Er zijn me dingen voorgespiegeld en beloofd die niet waargemaakt zijn. Dan is het simpel: dan moet je op zoek naar een andere club", aldus de hoofdrolspeler zelf. "Mijn kant van het verhaal is helder: door de manier waarop ze mij behandeld hebben is teruggaan naar Augsburg geen optie." Zaakwaarnemer Jaime Garcia sluit zich bij de woorden van zijn cliënt aan en is niet te spreken over de manier waarop met Pepi is omgegaan.

"Een club die een speler haalt is niet alleen verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling als voetballer, je hebt ook te maken met een mens. Als de trainer en directeur in Augsburg vier woorden met hem hebben gewisseld, zijn dat er nog veel", aldus de belangenbehartiger. "Het is te danken aan het geduld en de vasthoudendheid van Wouter Gudde en Mark-Jan Fledderus, anders had Ricardo nauwelijks gespeeld en was zijn marktwaarde helemaal gekelderd. Pas op de laatste dag van de transferwindow, precies twaalf uur voor het verstrijken van de deadline, mocht hij opeens tóch worden verhuurd of verkocht."

Wat Garcia betreft is een terugkeer dan ook ondenkbaar. "Ze hebben zes spitsen en in de winterse window haalden ze er nog twee. Je zou het als een signaal kunnen zien dat ze Ricardo niet meer nodig hebben. Hij kreeg al geen kans en de kans op een échte kans is er niet. Laat ik het zo stellen: Ricardo Pepi gaat niet terug naar Augsburg. De enige reden dat hij nog steeds goed in de markt ligt, is omdat Ricardo per se wilde worden verhuurd. Het was ook nog eens een keer zijn idee dat ervoor zorgde dat de investering van de club niet volledig is verdampt."