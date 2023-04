PEC-hooligans met bivakmuts vallen in Eindhoven kinderen aan met stangen

Zaterdag, 8 april 2023 om 18:48 • Laatste update: 19:12

Een groep jongeren van 15 en 16 jaar oud is vrijdagavond in Eindhoven aangevallen en mishandeld door hooligans van PEC Zwolle met bivakmutsen, zo meldt Omroep Brabant. De jongelui waren voor de lol een potje aan het voetballen, toen er plots een groep van ongeveer tien tot vijftien woedende PEC-aanhangers langskwam. Die waren boos na het 4-2 verlies van hun club tegen FC Eindhoven.

Na afloop van de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie zochten ongeveer veertig uitfans van PEC de confrontatie met de politie. Een gedeelte van die groep ging vervolgens naar een nabijgelegen hockeyveld, waar kinderen aan het voetballen waren. "Ze waren duidelijk op oorlogspad, want ze droegen bivakmutsen en sommigen hadden een stalen stang bij zich", vertelt een moeder van een van de slachtoffers aan Omroep Brabant. "Een van de kinderen is daarmee in zijn nek geslagen."

De slachtoffers wisten niet wat ze meemaakten. "De jongens voetballen hier bijna elke avond, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt." De politie slaagde erin om de relschoppers naar de supportersbus te dirigeren en ze daar uiteindelijk ook naar binnen te krijgen. Dat ging zeker niet vanzelf, want de politie werd daarbij belaagd met stenen, straatmeubilair en volle blikken bier.

De politie deelde klappen uit met de wapenstok. Een politiehond beet een PEC-fan in zijn been, waarna medesupporters hem weer wisten te bevrijden. De gebeten supporter wist te ontkomen, maar de politie verrichte wel één aanhouding. Er wordt onderzoek verricht om de verantwoordelijken op te kunnen sporen. De ouders van de mishandelde kinderen hebben aangifte gedaan.