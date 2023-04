Foeterende Ten Hag op zijn plek gezet: ‘Ga dan terug naar de Eredivisie’

Zaterdag, 8 april 2023 om 18:40 • Mart Oude Nijeweeme

Erik ten Hag heeft zaterdagmiddag gedaan wat hij moest doen door met Manchester United met 2-0 te winnen van Everton. Na afloop van de zege uitte de Nederlander zijn ongenoegen over het bomvolle speelschema. United speelt, doordat het nog op drie fronten meestrijdt, drie wedstrijden in de week. Dat zijn ploeg niet vaker van twee keer tot scoren kwam, had volgens Ten Hag vooral te maken met de 'crazy' speelkalender.

United kwam in de eerste helft op voorsprong via Scott McTominay. Na rust werd de score verdubbeld door Anthony Martial, die op aangeven van Marcus Rashford afrondde. Laatstgenoemde vormde echter ook een grote smet op de wedstrijd, daar hij de strijd tien minuten voor tijd moest staken. zijn plek werd ingenomen door Wout Weghorst. Even daarvoor gingen de handen op Old Trafford nog massaal op elkaar voor de terugkeer van Christian Eriksen.

"Dit was onze derde wedstrijd in zes dagen, that's crazy", liet Ten Hag na afloop zijn ongenoegen blijken bij beIN Sports. "Het drukke speelschema geef echt een extra risico op blessures. We moeten nog maar zien hoe het gaat met Rashford. We zullen de onderzoeken moeten afwachten. Het ziet er niet goed uit. Binnen nu en 24 uur weten we meer. Ik kan mijn ploeg alleen maar complimenten geven. Als ze dit kunnen leveren bij de derde wedstrijd in zes dagen, is dat een groot compliment."

De woorden van Ten Hag vielen duidelijk verkeerd bij Richard Keys, die meteen na het interview reageerde vanuit de studio. De presentator van beiIN Sports noemde het 'gezeur' en had een duidelijke boodschap voor de voormalig Ajax-trainer. "Dit is de Engelse Premier League. Als je het hier niet leuk vindt, is er altijd nog de Eredivisie." De woorden van Keys konden op sympathie rekenen bij zijn collega Andy Gray, die er een cynisch lachje voor over had.

Het was niet alleen maar kommer en kwel voor Ten Hag. De Tukker zag een groot aantal spelers terugkeren. Casemiro, Eriksen en Martial kregen allen weer speelminuten. "Bij Eriksen leek het alsof hij nooit is weggeweest", aldus Ten Hag. "Hij maakt altijd de juiste keuzes en geeft het team vertrouwen met zijn passes. We zijn heel blij dat hij terug is. Het gemis van Eriksen en Casemiro werd gevoeld. Maar we weten ook dat we naar oplossingen moeten zoeken. Het middenveld heeft het uitstekend ingevuld."