Stellini en De Zerbi vliegen elkaar bijna aan en zien rood in tumultueus duel

Zaterdag, 8 april 2023 om 18:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:33

Tottenham Hotspur heeft zaterdag in een tumultueus verlopen duel gewonnen van Brighton & Hove Albion: 2-1. Managers Cristian Stellini en Roberto De Zerbi werden na rust weggestuurd na een afgekeurd doelpunt van Brighton. Heung-min Son wist als eerste Aziatische speler ooit de grens van honderd doelpunten te bereiken in de Premier League en Harry Kane was de matchwinner. Door de thuiszege blijft Tottenham in het spoor van concurrenten Manchester United en Newcastle United.

Son bezorgde Tottenham op eigen veld de perfecte start. De behendige aanvaller trok in de tiende minuut vanaf links naar binnen, om de bal vervolgens keihard in de bovenhoek te knallen: 1-0. Ook diens bewaker Joël Veltman kon daar niets aan veranderen. Kaoru Mitoma leek snel gelijk te maken voor Brighton, maar omdat de bal op zijn arm kwam adviseerde de VAR om de treffer te schrappen. Tien minuten voor rust verscheen de 1-1 alsnog op het scorebord in het Tottenham Hotspur Stadium: de mee opgekomen centrumverdediger Lewis Dunk kopte keihard raak uit een hoekschop.

?? Tottenham - Brighton maçinda gerginlik zirve yapti! #PL ?? Christian Stellini ve Roberto De Zerbi'nin kirmizi kart gördügü anlar... pic.twitter.com/9WTIIS9ixk — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 8, 2023

Brighton leek na rust zelfs op voorsprong te komen. Een knal van Danny Welbeck verdween via Alexis Mac Allister in het doel. De VAR constateerde echter hands van laatstgenoemde, waardoor er een streep ging door het doelpunt. Een en ander leidde tot een flinke ruzie tussen de managers Stellini en De Zerbi. Beide coaches, die bij het handen schudden vooraf al bijna ruzie kregen, werden met rood weggestuurd. Stellini zou hebben gezegd dat De Zerbi bij Brighton alleen maar profiteert van het werk van voorganger Graham Potter, waarna beide Italianen het met elkaar aan de stok kregen en de tribune moesten opzoeken.

De drie punten in het verhitte duel kwamen uiteindelijk toch bij Tottenham terecht. Harry Kane was de matchwinner met een van richting veranderd schot in de slotfase, mede dankzij goed voorbereidend werk van Son op de flank Julio Enciso kwam er nog in voor Veltman en er kwamen acht minuten aan blessuretijd bij. Tottenham hield echter stand en pakt heel belangrijke punten in de strijd om een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Brighton likt de wonden en moet het voorlopig doen met plek zeven.

Roberto De Zerbi and Cristian Stellini have both been sent off! ?? It's even hotter on the touchline than on the pitch. ???? pic.twitter.com/cZqARNEpjw — Bet9ja (@Bet9jaOfficial) April 8, 2023