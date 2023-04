Ook Lampard krijgt Chelsea niet aan de praat: Europees voetbal lijkt utopie

Zaterdag, 8 april 2023 om 17:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:27

Frank Lampard is er bij zijn eerste wedstrijd als interim-manager van Chelsea niet in geslaagd om met een overwinning van het veld te stappen. De oud-middenvelder moest zijn meerdere erkennen in Wolverhampton Wanderers, dat in het eigen Molineux Stadium met 1-0 te sterk was. Matheus Cunha kroonde zich na een half uur spelen tot man van de wedstrijd met een schitterende treffer. Een valse start dus voor Lampard, die de scherven snel bij elkaar moet zien te rapen voor de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid aanstaande woensdag.

Wolverhampton Wanderers - Chelsea 1-0

Ook onder Lampard lijkt er geen enkele rol van betekenis te zijn weggelegd voor Hakim Ziyech. De aanvaller annex middenvelder kwam onder Graham Potter al weinig aan spelen toe, maar wordt de laatste weken zelfs niet meer opgenomen in de wedstrijdselectie. Wel was er weer eens een basisplaats voor Raheem Sterling. Ook Conor Gallagher mocht het vanaf de eerste minuut laten zien. Zij zagen hoe beide ploegen afwachtend aan het duel begonnen. Het eerste moment van opwinding kwam halverwege de eerste helft van João Gomes. De middenvelder leek te worden neergehaald in de vijandelijke zestien, maar daar ging scheidsrechter Peter Bankes niet in mee.

Amper tien minuten later was het wel raak. Een voorzet vanaf de linkerkant van het veld kon worden weggekopt door Kalidou Koulibaly, maar werd vervolgens op de pantoffel genomen door Cunha, die op schitterende wijze de verre hoek vond: 1-0. Diego Costa kreeg niet veel later de mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar hij verzuimde zijn oude ploeg pijn te doen. Ook in de tweede helft was het bijzonder pover wat het Chelsea van Lampard op de mat legde. De beste mogelijkheid kwam vijf minuten voor tijd van Christian Pulisic. De Amerikaan schreeuwde om een strafschop, maar ook in dit geval wilde Bankes er niet aan.

Brentford - Newcastle United 1-2

Brentford begon voortvarend aan het duel met Newcastle, maar had pech dat een goal van Ivan Toney in de beginfase werd geannuleerd wegens buitenspel. De thuisclub kreeg nog een kans om te scoren toen Kevin Schade in de zestien onderuit werd gehaald door Sven Botman. Nick Pope maakte de zwakke inzet van Toney echter onschadelijk. In blessuretijd van de eerste helft schoot Toney wel raak vanaf elf meter, nadat Alexander Isak in de fout was gegaan. Newcastle draaide de bordjes na rust om: Een knal van Joelinton verdween via David Raya in het net en Isak maakte zijn fout van eerder goed door na een uur de winnende treffer in de bovenhoek te knallen: 1-2.