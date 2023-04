Unibet Uitblinker: een hoge odd voor schot op doel van Saka tegen Liverpool!

Zondag, 9 april 2023 om 11:00 • Rian Rosendaal

Een pittige test voor Arsenal in de strijd om het kampioenschap. Zondag staat namelijk de uitwedstrijd tegen Liverpool op het programma op Anfield, waar the Gunners niet vaak winnen. Bij de bezoekers uit Londen zal waarschijnlijk weer veel afhangen van Bukayo Saka. Unibet heeft voor de Premier League-kraker een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Liverpool - Arsenal dit een speciale odd voor een schot op doel van Saka. De reguliere quotering is 1.70. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 2.50! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. Saka behoort wekelijks tot de uitblinkers van het sterk presterende Arsenal. Vanwege ziekte begon de vleugelaanvaller vorige week tegen Leeds United (4-1 winst) overigens wel op de bank.

Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de UniBoost Uitblinker!

De pas 21-jarige Saka kan dit seizoen uitstekende cijfers overleggen. In 39 wedstrijden in alle competities vond hij dertien keer het net en gaf hij tien assists. Mede hierdoor gaat Arsenal al het gehele seizoen aan kop in de Premier League. De vraag is of Saka ook tegen Liverpool weer beslissend kan zijn. De clash op Anfield begint zondag om 17.30 uur Nederlandse tijd.