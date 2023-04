De Ligt is van onschatbare waarde voor Bayern met waanzinnige afstandsknal

Zaterdag, 8 april 2023 om 17:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:30

Matthijs de Ligt heeft zaterdagmiddag een groot aandeel gehad in de 0-1 overwinning van Bayern München op bezoek bij SC Freiburg. De centrale verdediger zorgde met een schitterende afstandsknal voor de enige treffer van de wedstrijd. Door de zege houdt Bayern Borussia Dortmund achter zich. BVB was op zijn beurt te sterk voor 1. FC Union Berlin. Mede door een doelpunt van Donyell Malen zegevierde de ploeg van Edin Terzic met 2-1. Voor Union, dat nog wel knap derde staat, raakt het kampioenschap daarmee steeds verder uit zicht.

SC Freiburg – Bayern München 0-1

De uitploeg, met De Ligt in de basis en Daley Blind, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch op de bank, moest al na vijf minuten verdedigend in actie komen. Ex-PSV’er Ritsu Doan kwam naar binnen en verlegde het spel naar Vincenzo Grifo, die zijn schot vervolgens geblokt zag worden door Benjamin Pavard. Mark Flekken moest na ruim tien minuten voor het eerst in actie komen. De doelman, die een uitstekende wedstrijd speelde, hield een kopbal van Serge Gnabry met een uitstekende reflex uit het doel. Na opnieuw twee knappe reddingen van Flekken was het Freiburg dat kort voor rust het dichtst bij de openingstreffer kwam.

Michael Gregoritsch hield de bal als een echt aanspeelpunt sterk vast en gaf vervolgens hard en laag voor richting de tweede paal. Daar kwam Doan inglijden, maar de buitenspeler werkte de bal tegen de paal. Enkele minuten na rust zette De Ligt zijn ploeg op voorsprong met een fenomenaal afstandsschot. De ex-Ajacied besloot om vanaf ruim 25 meter uit te halen en zag zijn schot in de rechterbovenhoek verdwijnen: 0-1. Kort na dat doelpunt leek Bayern recht te hebben op een penalty van scheidsrechter Daniel Siebert. Nicolas Höfler raakte de bal na een tackle in het strafschopgebied met zijn hand, maar zowel Siebert als de VAR vond dat niet genoeg voor een penalty.

Twintig minuten voor tijd hield Yann Sommer zijn ploeg op de been met een geweldige redding na een volley van Roland Sallai. Niet veel later mocht Gravenberch zijn opwachting maken voor Thomas Müller. Voor de middenvelder, die in de blessuretijd een grote kans kreeg op de 0-2, is ook onder Thomas Tuchel vooralsnog geen basisplaats weggelegd. Een minuut na de invalbeurt van Gravenberch leek Leroy Sané het duel in het slot te gooien. De buitenspeler ging alleen op Flekken af, maar verzuimde zijn hoofd koel te houden en schoot over. Freiburg probeerde daarop met offensieve wissels nog wel iets te forceren in aanvallend opzicht, maar slaagde daar niet in.

Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin 2-1

BVB, met Malen in de basis, had in het eerste bedrijf het betere van het spel. De ban werd in de topper na een klein half uur uiteindelijk gebroken door Malen. De Nederlander zette de aanval zelf op, waarna de bal bij Raphaël Guerreiro belandde. De linkervleugelverdediger gaf strak voor op Malen, die de bal bij de tweede paal binnen kon tikken: 1-0. Sébastien Haller kreeg op slag van rust de uitgelezen kans om de marge te verdubbelen, echter toonde Union-doelman Frederik Rönnow zijn klasse. De sluitpost wist een kopbal van dichtbij met een knappe reflex te parreren.

Donyell ?????????? ?? De Nederlander zet Borussia Dortmund op voorsprong tegen Union Berlin ?? ?? https://t.co/ie29VDiA3t#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/aC64ePBl71 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 8, 2023

De bezoekers hadden Gregor Kobel na een uur nog geen enkele keer getest, maar kwamen toch langszij. Sheraldo Becker legde breed op Kevin Behrens. De spits had hierdoor de hoek voor het uitkiezen: 1-1. Becker kreeg vervolgens de kans om de wedstrijd volledig te kantelen. Met een uiterste tackle wist Guerreiro de aanvaller nog net van scoren af te houden. De ingreep bleek goud waard, want invaller Youssoufa Moukoko reageerde tien minuten voor tijd alert en tikte de 2-1 tegen de touwen. Door de zege houdt Dortmund de druk er vol op bij Bayern. De achterstand bedraagt twee punten met nog zeven wedstrijden te gaan.

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3-1

Bij het duel tussen Leverkusen en Frankfurt verscheen met Jeremie Frimpong slechts één Nederlander aan de aftrap. Daley Sinkgraven, Timothy Fosu-Mensah en Mitchel Bakker begonnen op de bank. Zij zagen hoe hun ploeg na tien minuten spelen op voorsprong kwam via Amine Adli. De aanvaller soleerde vanaf de middellijn naar het doel en rondde beheerst af: 1-0. Tien minuten voor rust werd de score verdubbeld door Moussa Diaby. De Fransman werd bediend door Florian Wirtz, verschafte zich wat ruimte en schoot diagonaal raak. Frankfurt deed via Djibril Sow nog wel iets terug een kwartier voor tijd, maar moest het hoofd definitief buigen toen Sardar Azmoun in de blessuretijd voor de beslissing zorgde: 3-1.