‘Barcelona denkt aan charme-offensief en aast op spectaculaire rentree Simons’

Zaterdag, 8 april 2023 om 16:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:59

Xavi Simons heeft opnieuw de aandacht getrokken van Barcelona, zo meldt Mundo Deportivo. De Catalanen werden afgelopen woensdag vernederd door Real Madrid in de halve finale van de Copa del Rey (0-4) en naar verluidt ziet Barça hierdoor in dat versterkingen nodig zijn. De negentienjarige aanvallende middenvelder verliet La Masia in 2019 voor de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain en is dit seizoen de grote blikvanger van PSV.

Simons speelde van zijn tiende tot zijn zestiende in de jeugdopleiding van Barcelona. Met een charme-offensief hopen los Azulgrana de Oranje-international te verleiden voor een terugkeer. Op Transfermarkt wordt de marktwaarde van Simons geschat op dertig miljoen euro. De hoge transfersom die PSV naar alle waarschijnlijk zal hanteren kan mogelijk een struikelblok vormen voor Barcelona. Sportief directeur Jordi Cruijff en Mateu Alemany, directeur voetbalzaken, zouden Simons willen voorschotelen dat hij in het seizoen 2023/24 een belangrijke rol in de ploeg van Xavi kan vervullen.

Paris Saint-Germain is echter ook nog steeds geïnteresseerd in een terugkeer van Simons. Afgelopen zomer tekende hij als transfervrije speler tot medio 2027 bij PSV. Bij die onderhandelingen bedong zijn management een clausule, waardoor hij komende zomer voor 12 miljoen euro kan terugkeren naar PSG.

Simons toont dit seizoen bij PSV zijn volledige potentieel. In 39 officiële duels was hij goed voor 16 treffers en 8 assists. Voormalig bondscoach Louis van Gaal liet hem op het WK in Qatar debuteren in het Nederlands elftal, terwijl zijn opvolger Ronald Koeman Simons onlangs in de basis posteerde tijdens de EK-kwalificatieduels met Frankrijk (4-0 verlies) en Gibraltar (3-0 winst).