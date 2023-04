Celtic trekt aan langste eind in Old Firm dankzij Kyogo en fouten Rangers

Zaterdag, 8 april 2023 om 15:28 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:43

Celtic heeft zaterdagmiddag aan het langste eind getrokken in een zinderende Old Firm. De thuisploeg was op Celtic Park met 3-2 te sterk voor Rangers. Kyogo Furuhashi was met twee doelpunten de grote man. Jota nam de andere treffer van Celtic voor zijn rekening. James Tavernier was verantwoordelijk voor beide doelpunten van Rangers, waaronder een schitterende vrije trap in de eerste helft. Het verschil tussen koploper Celtic en nummer twee Rangers is nu twaalf punten.

De thuisploeg dacht na vijf minuten al op voorsprong te komen na een doelpunt van Kyogo. De Japans international rondde koeltjes af, maar stond buitenspel op het moment dat hij werd aangespeeld waardoor de treffer niet doorging. Celtic bleef aandringen en ging op zoek naar de openingstreffer, die via Jota bijna zou vallen. De Portugese aanvaller probeerde het met een schot in de verre hoek, maar zag zijn inzet knap gepakt worden door Rangers-doelman Allan McGregor.

In de twintigste minuut leek het Rangers te zijn dat de score opende. Alfredo Morelos werkte een hoekschop van Borna Barisic van dichtbij binnen, maar die treffer werd direct afgekeurd. De Colombiaan zou zijn directe tegenstander Alistair Johnston namelijk in de rug hebben geduwd, al leek die beslissing vrij zwaar gestraft. De videoscheidsrechter van dienst was het eens met arbiter Kevin Clancy, waardoor de stand gelijk bleef. Zes minuten later kwam de thuisploeg alsnog op voorsprong. Matt O’Riley haalde de achterlijn, legde terug op Kyogo en zag de aanvaller vervolgens snel om zijn as draaien en hard binnenschieten: 1-0.

Rangers kwam na dat tegendoelpunt wat beter in de wedstrijd en kwam meer en meer in de buurt van het doel van Joe Hart. Zo was het Malik Tillman, de huurling van Bayern München, die zijn inzet maar net voorlangs zag gaan. Enkele minuten voor rust konden de Rangers-supporters (die thuis zaten aangezien er geen uitpubliek was toegestaan) wél juichen. Tavernier krulde een vrije trap er op prachtige wijze via de onderkant van de lat in en schoot zijn ploeg daardoor op gelijke hoogte: 1-1. Na rust nam Celtic het initiatief weer in handen en dat betaalde zich na ruim een kwartier uit. Ben Davies wilde een voorzet van Jota wegwerken, maar raakte de bal volledig verkeerd.

Vervolgens kopte de verdediger, die nog een kort verleden bij Liverpool heeft, de bal tegen Jota aan die hierna voor de voeten van Kyogo belandde. De doelpuntenmaker profiteerde optimaal van die ongelukkige fout van Davies en schoot door de benen van McGregor binnen: 2-1. Tien minuten later was het Jota zelf die profiteerde van opnieuw een fout in de achterhoede van Rangers. Een terugspeelbal van John Souttar was veel te kort, waarna de Portugees McGregor kon passeren en binnen kon schuiven: 3-1.

Het feest barstte vervolgens los op Celtic Park, maar de thuissupporters zagen vijf minuten later hoe de bezoekers de aansluitingstreffer maakten. Tavernier was het eindstation van een goede voorzet van Barisic en verkleinde de marge daardoor naar één: 3-2. Beide teams kwamen in de slotfase nog dicht bij een doelpunt, maar die zou uiteindelijk niet meer vallen. Celtic vergroot de voorsprong op Rangers daardoor naar twaalf punten, waardoor de titelstrijd inmiddels beslist lijkt te zijn.