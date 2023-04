Uitvallen Rashford smet op comfortabele zege van Man United en Ten Hag

Zaterdag, 8 april 2023 om 15:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:19

Manchester United heeft zaterdagmiddag een comfortabele zege in de Premier League geboekt. De ploeg van manager Erik ten Hag was op Old Trafford met 2-0 te sterk voor Everton dankzij treffers van Scott McTominay en invaller Anthony Martial. Een smet op de zege was het uitvallen van Marcus Rashford, die het veld in de slotfase met een hamstringblessure verliet. Door de overwinning neemt United (tijdelijk) de derde plaats over van Newcastle United, dat later op de dag nog in actie komt tegen Brentford.

Wout Weghorst begon voor het tweede competitieduel op rij vanaf de bank. Afgelopen woensdag, tegen Brentford (1-0 winst), moest de Nederlander voor het eerst sinds zijn verhuurperiode aan United genoegen nemen met een reserverol. Tyrell Malacia verving de geblesseerde Luke Shaw als linksback, terwijl Christian Eriksen zijn rentree in de wedstrijdselectie maakte. De Deense middenvelder was sinds eind januari uit de roulatie wegens een enkelblessure.

De toeschouwers op Old Trafford kregen een open eerste helft voorgeschoteld. Rashford liet vroeg in het duel na om de score te openen nadat hij oog in oog met Jordan Pickford op de doelman van Everton schoot. Antony trof na een klein kwartier de paal, waarna de rebound ook niet voor Aaron Wan-Bissaka besteed was. De rechtsback schoot vanaf een meter of vijf op onbegrijpelijke wijze naast. United had het betere van het spel, maar zag Ellis Simms uit het niets uit kansrijke positie rakelings voorlangs schieten.

United op ???????????????????? tegen Everton ?? Scott McTominay maakt zijn eerste competitiegoal van dit seizoen ?? ?? https://t.co/Ka1utJMPdP#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/1Fxpr7PiBt — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 8, 2023

Het mocht een wonder heten dat de brilstand binnen het halfuur nog steeds op het scorebord stond. Zowel Rashford als Antony dook op achter de verdediging van the Toffees, echter wist Pickford de aanvallers andermaal van scoren af te houden. De verdiende voorsprong voor United kwam er tien minuten voor rust alsnog. McTominay werd na een goede loopactie gevonden door Jadon Sancho en schoot vervolgens beheerst binnen: 1-0.

United nam in het tweede bedrijf gas terug, waardoor de kansen zich niet opstapelden. Met Martial in de ploeg voor Antony hoopte Ten Hag nieuw elan in zijn elftal te brengen. De Fransman werd twintig minuten voor tijd de gevierde man nadat Séamus Coleman onder een bal doorging. Rashford gaf breed op Martial, die simpel kon binnentikken: 2-0. De zege van United kwam vervolgens geen moment meer in gevaar kwam. Al was het uitvallen van Rashford (hamstringblessure) wel een domper voor Ten Hag.