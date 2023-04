Heitinga verrast met vervanger Kudus en gunt derde basisplek van seizoen

Zondag, 9 april 2023 om 15:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:04

De opstelling van Ajax voor het duel met Fortuna Sittard is bekend. John Heitinga wijst Florian Grillitsch aan als de vervanger van Mohammed Kudus, die verstek moet laten gaan wegens een spierblessure. Steven Berghuis schuift daarom door naar de voorhoede. Ook Youri Baas mag weer starten. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 16.45 uur en is te zien op ESPN 2.

Kudus raakte geblesseerd in de halve bekerfinale tegen Feyenoord (1-2 winst), waardoor Grillitsch zijn derde basisplek van het seizoen wordt gegund. De Oostenrijker vormt een driemans middenveld met Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Gerónimo Rulli staat zoals gewoonlijk op doel, terwijl Baas, Edson Álvarez, Jurriën Timber en Jorge Sánchez de achterhoede vormen. Aanvallers Steven Bergwijn, Dusan Tadic en Berghuis completeren de Amsterdamse formatie. Devyne Rensch en Ahmetcan Kaplan zijn nog altijd geblesseerd.

Na de gewonnen Klassieker in de halve finale van de TOTO KNVB Beker is de glimlach teruggekeerd in Amsterdam. Toch weet Heitinga dat het behalen van Champions League-voetbal topprioriteit is en dus mag er tegen Fortuna geen puntenverlies worden geleden. Tegenvaller in de veelbesproken wedstrijd tegen Feyenoord was het uitvallen van Mohammed Kudus, die enkele weken aan de kant staat. De schade bij Davy Klaassen, die in De Kuip een aansteker tegen zijn hoofd geworpen kreeg, valt daarentegen wel mee. Daardoor is de middenvelder inzetbaar tegen de Limburgers. Eerder dit seizoen boekte Ajax dankzij treffers van Kenneth Taylor, Devyne Rensch en Brian Brobbey een zwaarbevochten overwinning in Sittard: 2-3.

Eén van de doelpuntenmakers aan de kant van Fortuna toen was Burak Yilmaz. De Turk liet in de eerste speelronde met een rake vrije trap direct zijn kwaliteiten zien. De spits staat inmiddels op negen Eredivisie-treffers voor de ploeg van trainer Julio Velázquez. Even leek Yilmaz op Instagram zijn afscheid bij Fortuna aan te kondigen, maar inmiddels heeft hij bevestigd in ieder geval het seizoen af te maken. Een andere aanvaller, Iñigo Córdoba, schoot Fortuna met twee treffers in de vorige speelronde bijna eigenhandig naar een 3-1 zege op FC Groningen. De enige overwinning die Fortuna ooit in Amsterdam boekte was op 18 april 1999 (1-3). Van de overige 23 ontmoetingen gingen er 22 verloren en werd het eenmaal gelijk.

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Álvarez, Baas; Grillitsch, Taylor, Klaassen; Berghuis, Tadic, Bergwijn

Opstelling Fortuna Sittard: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Vita; Erdogan, Bistrovic, Özkayup; Noslin, Yilmaz, Córdoba