Algemeen Dagblad noemt vijf redenen waarom Slot bij Feyenoord kan blijven

Zaterdag, 8 april 2023 om 13:31 • Jordi Tomasowa

Arne Slot presteert dit seizoen geweldig met Feyenoord. De Rotterdammers zijn de trotse koploper van de Eredivisie en hebben met nog zeven competitieduels te gaan een voorsprong van maar liefst acht punten op naaste belager Ajax. Daarnaast wacht de Stadionclub in de kwartfinale van de Europa League een dubbele ontmoeting met AS Roma. De vraag is of Slot na dit seizoen nog te behouden is voor Feyenoord. Het Algemeen Dagblad ziet vijf redenen waarom de succescoach weleens langer in De Kuip kan blijven.

De eerste reden die door het ochtendblad wordt gegeven is de waardering die Slot krijgt. Het AD rept over een 'Diego Simeone-constructie'. De Argentijnse oefenmeester van Atlético Madrid is met een jaarsalaris van veertig miljoen euro de bestbetaalde trainer ter wereld, omdat het succes van de club volledig te danken zou zijn aan de aanpak van Simeone.

“Het honorarium van Slot verdubbelen en daar als consequentie aan verbinden dat hij niet verkast voor de zomer van 2025. Dat is financieel vast haalbaar in De Kuip en zou een poging waard kunnen zijn. De kans dat Slot zo’n dubbel salaris snel terugverdient voor de club is best groot, door het vergroten van de transferwaarde van zijn selectie of via extra inkomsten uit Europees voetbal", schrijft het AD.

Daarnaast wordt aangehaald dat Slot een familieman is. Zijn kinderen zitten momenteel op de middelbare school en de oefenmeester heeft hen het liefst dicht in de buurt. Een stap naar het buitenland maakt dat haast onmogelijk. Slot lijkt zich met Feyenoord volgend seizoen bovendien op te kunnen maken voor Champions League-voetbal. Indien de Rotterdammers zondag van RKC winnen in De Kuip, mogen twee van de laatste zes competitieduels verloren worden.

Slot heeft ook aangegeven kieskeurig te zijn. De trainer liet in de podcast Open Vizier weten dat een club hem alleen moet aantrekken omdat ze willen dat hij het aanvallende voetbal introduceert dat hij speelde met SC Cambuur en AZ, en momenteel speelt met Feyenoord. Tot slot kan Feyenoord ook simpelweg ‘nee’ zeggen tegen geïnteresseerde clubs. De 44-jarige oefenmeester verlengde in de zomer van 2022 zijn verbintenis tot medio 2025.