Voormalig Feyenoord-huurling Nelson staat terecht in opmerkelijke strafzaak

Zaterdag, 8 april 2023 om 12:29 • Jordi Tomasowa

Arsenal-aanvaller Reiss Nelson moet in september voor de rechter verschijnen nadat zijn hond een massagetherapeut zou hebben aangevallen, zo meldt GOAL. Tiago, de hond van de voormalig Feyenoord-huurling heeft volgens de berichtgeving masseur Saied Motaali aangevallen tijdens een bezoek bij de speler thuis. De aanval leidde tot verwondingen bij de masseur, die later aangifte deed tegen Nelson.

Nelson ontkende de aanklacht op 31 oktober vorig jaar en kreeg onvoorwaardelijke borgtocht in afwachting van zijn proces op 4 september 2023. Een strafrechtelijke aanklacht wegens het niet onder controle houden van een hond kan hondenbezitters in Groot-Brittanië, afhankelijk van het incident, een ongelimiteerde boete of een gevangenisstraf van maximaal zes maanden (of beide) opleveren. De uitkomst van het proces tegen de aanvaller van Arsenal valt nog te bezien.

Nelson heeft een beperkte rol gespeeld in het tot nog toe succesvolle seizoen van the Gunners. Zijn impact was echter enorm. In elf competitieduels was hij goed voor drie assists en evenzoveel doelpunten. Vorige maand toonde hij zijn waarde door als invaller tegen AFC Bournemouth (3-2) diep in blessuretijd de winnende treffer te maken, waardoor Arsenal koploper in de Premier League bleef.

De voormalig jeugdinternational van Engeland staat sinds 2015 onder contract bij Arsenal. Nelson raakte in 2021 in het Emirates Stadium op een zijspoor en kreeg vervolgens afgelopen seizoen de kans om zich op huurbasis bij Feyenoord te laten zien. In Rotterdam was Nelson in 32 officiële duels goed voor vier doelpunten en zeven assists.