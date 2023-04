Onfortuinlijke Feyenoord-huurling meldt zich op Instagram met hoopvolle post

Zaterdag, 8 april 2023 om 11:40 • Wessel Antes

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ramon Hendriks heeft via Instagram gereageerd op de blessure die hij vrijdagavond opliep tijdens het duel tussen FC Groningen en FC Utrecht (1-2). De 21-jarige Feyenoord-huurling keerde onlangs na blessureleed van ruim acht maanden terug op het veld bij de Domstedelingen, maar vrijdagavond leek het noodlot opnieuw toe te slaan. Op beelden was te zien hoe hij met tranen vervangen werd door Mark van der Maarel. Op sociale media toont Hendriks zich echter hoopvol.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De talentvolle linkspoot had eerder dit seizoen te maken met een zware kruisbandblessure, maar houdt de moed erin. “Het leven zit vol met onverwachte momenten, maar dit is gewoon een nieuwe uitdaging om aan te gaan. Met de juiste mindset en inzet zal ik zo snel mogelijk weer terug op het veld zijn.” Waar Hendriks momenteel mee kampt zal nog moeten blijken. Vanuit Utrecht en Feyenoord is nog niet gecommuniceerd over de blessure. De Domstedelingen hebben een optie tot koop in het huurcontract opgenomen, waarbij Feyenoord wel een terugkoopoptie heeft.