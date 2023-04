Tadic ontkent ‘ramadangebaar’ en onthult waarmee hij Kökçü op de kast kreeg

Zaterdag, 8 april 2023 om 10:56 • Wessel Antes • Laatste update: 11:11

Het gebaar dat Dusan Tadic tijdens de Klassieker maakte richting Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü had niets te maken met de ramadan, zo zegt de aanvoerder van Ajax zelf tegenover het Servische MozzartSport. De linkspoot vroeg naar eigen zeggen aan Kökçü ‘of het gras lekker smaakte’. Op Instagram moest Tadic het na het incident ontgelden bij een grote hoeveelheid Turken die opkwamen voor hun international.

Tijdens de halve bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax (1-2) ontstond een opmerkelijk opstootje tussen Kökçü en Tadic. De aanvoerder van Feyenoord leek een waas voor de ogen te krijgen na een felle woordenwisseling met de Servische aanvaller. Op basis van de beelden leek de Serviër de ramadan belachelijk te maken, al betwijfelde Kökçü dat na afloop al. Tadic wordt onder zijn meest recente Instagram-post belaagd. Onder het bericht zijn inmiddels meer dan 64.000 reacties te lezen van met name boze Turken.

Onterecht, aangezien hij geen problemen heeft met Kökçü, zo zegt Tadic zelf. “Al die onzin! Eerst ging het over de aanvoerdersband voor Turkije en Syrië. Het was de beslissing van de club. De club besloot om speciale shirts te dragen voor de wedstrijd, wat ik een krachtiger gebaar vind, maar daar heeft niemand het over.” Ook tijdens de Klassieker in de Johan Cruijff ArenA (2-3 Feyenoord) was er niets aan de hand. “We schudden de hand, maar in de media werd gezegd van niet. Kökçu koos de verkeerde speelhelft, vertelde daarna aan scheidsrechter Danny Makkelie dat hij de andere kant bedoelde, dat was het”, aldus Tadic.

Afgelopen woensdag kregen Tadic en Kökçü het overduidelijk met elkaar aan de stok, maar de aanvoerder van Ajax ontkent gebaren te hebben gemaakt over de ramadan. “Na een duel met mij ging hij naar de grond. Hij sprong toen omhoog en liep tegen mij aan. Ik vroeg hem of het gras lekker smaakte. Daarna zei ik dat hij wat vaker naar de sportschool moet. Dat was alles, maar er wordt overal een groot verhaal van gemaakt.” Na het opstootje liep het volledig uit de hand in De Kuip. Ajacied Davy Klaassen werd getroffen door een aansteker vanuit het publiek, waarna de wedstrijd kortstondig stil werd gelegd. Uiteindelijk plaatste Ajax zich voor de finale van de TOTO KNVB Beker, waarin PSV op 30 april de tegenstander is.