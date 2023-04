Noa Lang prijkt op voorpagina Telesport: ‘In deze neppe voetbalwereld...’

Zaterdag, 8 april 2023 om 07:20 • Wessel Antes • Laatste update: 07:20

Noa Lang is zaterdagochtend de blikvanger op de sportpagina van De Telegraaf. De 23-jarige sterspeler van Club Brugge was onlangs op bezoek bij zijn moeder in Vlaardingen, waar hij in gesprek ging met journalist Mike Verweij. Daar sprak Lang onder meer over zijn twijfelachtige imago. “Zonder dat de mensen me kennen, vinden ze me arrogant. Terwijl ik alleen maar zeg wat ik denk. In deze neppe voetbalwereld zouden ze dat juist moeten waarderen.”

Lang was afgelopen zondag tweemaal trefzeker tijdens de 0-3 uitzege van Club op KV Mechelen en liet dat zijn volgers op Instagram vervolgens graag weten. Bij de foto schreef de Capellenaar de tekst ‘built different’, met een reden. “Ik ben mentaal te sterk om me door vooroordelen en haat te laten raken. Ik kan daar met twee vingers in mijn neus mee omgaan, net als met druk en kritiek.” Lang staat dit seizoen op tien doelpunten en vijf assists in 33 officiële wedstrijden voor Club.

De buitenspeler voelt nog altijd dat mensen vooroordelen over hem hebben. “Zonder dat de mensen me kennen, vinden ze me arrogant”, aldus Lang. “Terwijl ik alleen maar zeg wat ik denk. In deze neppe voetbalwereld zouden ze dat juist moeten waarderen. Maar het wordt door sommigen, die ik nog nooit heb gesproken, opgeschreven en anderen nemen dat weer over.” Lang is van mening dat er een scheef beeld over hem is ontstaan. “Van een probleemjongen, terwijl dat totaal niet zo is. Ik zal alleen altijd mezelf zijn. Dat verander ik voor niemand. En dat maakt veel haters waarschijnlijk jaloers.”

Lang is niet van plan om zijn gedrag aan te passen. “Nee, ik ben geen ideale schoonzoon en dat word ik niet. Daar word ik in gesteund door mijn moeder, die trots is dat ik me nooit anders voordoe dan ik ben. Ik lig ook altijd goed in een spelersgroep en kan met bijna iedereen overweg. Maar mensen moeten wel moeite doen om me te leren kennen.” Bij Club ligt hij nog tot medio 2025 vast, maar Lang staat open voor een zomerse transfer. “Ik sta tot de zomer van 2025 onder contract, maar zou graag een overstap maken die goed is voor Club Brugge en mij. Dat komt wel goed, want mede door het WK heb ik afgelopen seizoen écht veel geleerd.”