Eredivisie nu echt in beeld: management Van den Boomen al in gesprek

Zaterdag, 8 april 2023 om 06:50 • Wessel Antes • Laatste update: 06:54

Branco van den Boomen is ook in beeld bij PSV, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad vrijdagavond. De 27-jarige middenvelder van Toulouse beschikt in Frankrijk over een aflopend contract en kan zodoende komende zomer transfervrij vertrekken uit de Ligue 1. Vrijdagavond onthulde journalist Valentijn Driessen in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf al dat Van den Boomen op een lijst staat bij Feyenoord, maar PSV zou zelfs al in gesprek zijn met het management van de rechtspoot.

Van den Boomen werd geboren in de stad Veldhoven, vlakbij Eindhoven. Zijn vader Harry speelde jarenlang in de jeugdopleiding van PSV. Branco zelf speelde nog niet voor PSV, daar hij als jeugdspeler Ajax prefereerde boven de Eindhovenaren. Volgens Voetbal International was zijn management van de Forza Sports Group vrijdag op De Herdgang om te spreken over meerdere spelers, waaronder Sávio en Van den Boomen. PSV en Feyenoord lijken zich dus te richten op hetzelfde doelwit.

Maandag sprak Van den Boomen zelf nog over een mogelijke overstap naar PSV in Ziggo Sport-programma Rondo, al ziet hij een transfer naar Ajax en Feyenoord ook zitten. “Ik zou het wel mooi vinden, die club heb ik altijd een warm hart toegedragen. Maar Joey Veerman en ik zijn wel een beetje dezelfde type spelers, ik weet niet of het past. We gaan het zien. De top drie in Nederland, dat is denk ik een stap omhoog ten opzichte van Ligue 1. Ook voor wat Oranje betreft.” Het aantrekken van Van den Boomen zou een aanzienlijke stunt zijn, daar de rechtspoot in Frankrijk uitstekende statistieken kan overleggen.

Vorig seizoen werd hij nog uitgeroepen tot ‘Speler van het Jaar’ in de Ligue 2, door zijn ontegenzeggelijke bijdrage aan het kampioenschap van Toulouse. Van den Boomen scoorde maar liefst twaalf keer en gaf daarnaast 21 assists. Ook op het hoogste niveau van Frankrijk laat de middenvelder zich dit seizoen zien. In 27 Ligue 1-wedstrijden tekende hij voor vijf treffers en acht assists. Op Transfermarkt wordt de marktwaarde van Van den Boomen geschat op negen miljoen euro. Fabrizio Romano onthulde in oktober dat hij wordt gevolgd door clubs uit alle topcompetities.