Van Nistelrooij heeft opnieuw geen plaats voor Sangaré in basiself PSV

Zaterdag, 8 april 2023 om 18:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:50

Ruud van Nistelrooij heeft de opstelling bekendgemaakt van PSV voor het thuisduel met Excelsior van zaterdagavond. Zoals verwacht neemt de weer fitte Walter Benítez de plaats in van Joël Drommel. Er zijn ten opzichte van de bekerwinst op Spakenburg (1-2) ook weer basisplaatsen voor Olivier Boscagli en Fábio Silva. De ook weer herstelde Jarrad Branthwaite zit op de bank, net als Guus Til en Ibrahim Sangaré. Laatstgenoemde zat vorige week op de bank omdat hij naar verluidt te laat terugkeerde van interlandverplichtingen. Een week later lijkt Van Nistelrooij te kiezen voor een blok met Joey Veerman en Érick Gutiérrez. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is te zien op ESPN 3.

Met een bekerfinale tegen Ajax en een gedeelde tweede plaats met de Amsterdammers in de Eredivisie, gaat PSV spannende tijden tegemoet. Van Nistelrooij kreeg goed nieuws uit de ziekenboeg te horen, daar hij weer over Benítez kan beschikken. Ook Branthwaite en Boscagli zijn weer inzetbaar tegen Excelsior. Dat drietal was midweeks nog afwezig tegen SV Spakenburg (1-2 winst). Tegenvaller daarentegen is het nieuws omtrent Armando Obispo, die er tot het einde van het seizoen uitligt vanwege een knieblessure. De Eindhovenaren kunnen vertrouwen putten uit de eerdere ontmoeting met Excelsior dit seizoen. Toen werd het liefst 1-6 voor PSV. Xavi Simons en Sangaré scoorden tweemaal.

De laatste keer dat Excelsior een punt wist te behalen in het Philips Stadion, was in 2015. Toen was Nigel Hasselbaink in blessuretijd de gevierde man: 1-1. Acht jaar later is de situatie in de Eredivisie voor Excelsior penibel te noemen. Hoewel directe degradatie voorkomen lijkt te worden, staan de Rotterdammers op de zestiende plaats. Toch is het humeur bij Excelsior goed. Nadat eerst SC Cambuur met 4-1 aan de kant werd gezet, knokte de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen zich in de vorige speelronde naar een knap punt tegen FC Twente (0-0). Excelsior verloor echter zijn laatste acht uitwedstrijden: een evenaring van het negatieve clubrecord uit 2003. Uit de laatste twaalf uitwedstrijden werd er één punt behaald (NEC, 1-1).

Opstelling PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Gutiérrez, Xavi, Veerman; Bakayoko, De Jong, Silva

Opstelling Excelsior: n.n.b.