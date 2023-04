Mohamed Ihattaren verschijnt weer op TikTok en geeft inzicht in relatiestatus

Zaterdag, 8 april 2023 om 00:22 • Laatste update: 00:25

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mohamed Ihattaren werkt al maanden in de luwte aan zijn fitheid bij Juventus, maar meldt zich nu plots weer op TikTok in een korte video van Yasmine Driouech. Het filmpje geeft inzicht in de relatie tussen de twee: blijkbaar is alles weer koek en ei. Driouech deed in februari nog aangifte tegen Ihattaren vanwege mishandeling, om die aangifte een dag later weer in proberen te trekken. Het Algemeen Dagblad schreef daarna dat de twee 'een knipperlichtrelatie' zouden hebben.

Ihattaren werd naar aanleiding van die aangifte op zondag 12 februari, op zijn 21ste verjaardag, opgepakt en vrij snel daarna alweer vrijgelaten, zonder bijkomende voorwaarden. Driouech paste haar verklaring over Ihattaren aan, maar het Openbaar Ministerie meldde desalniettemin onderzoek te doen. Sindsdien is het vrij rustig omtrent de aanvallende middenvelder, die zich nog enkele keren op social media meldde om zijn trainingsarbeid bij Juventus te laten zien.

