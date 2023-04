Derksen: ‘Overal mislukt en zomaar bij Ajax worden neergezet... Waarom?’

Vrijdag, 7 april 2023 om 23:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:01

Johan Derksen heeft geen enkel vertrouwen in Jan van Halst als technische commissaris bij Ajax. De analist van Vandaag Inside wijst op de volgens hem bedenkelijke staat van dienst van de oud-middenvelder en ziet het eveneens totaal niet zitten in Sven Mislingat, die op het punt zou staan om technisch directeur bij de club te worden.

Derksen is de afgelopen tien jaar niet te betrappen geweest op een positief woord over Van Halst. Zijn benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen bij Ajax verandert dat niet. 'Van Halst heeft bij FC Twente alles fout gedaan wat hij fout kon doen", zegt Derksen. Van Halst werkte tussen 2003 en 2011 in commerciële functies bij Twente en keerde in 2016 terug als commercieel en technisch directeur. De club raakte in de tweede termijn van Van Halst verder in verval. Na de degradatie in 2018 vertrok hij weer uit Enschede.

Bij Twente was Van Halst belast met het dagelijks bestuur van de club, bij Ajax gaat hij op afstand de directie controleren, een veel minder intensieve functie. Voor Derksen is de werkervaring van de oud-middenvelder in ieder geval geen aanbeveling. "Hij is in iedere functie mislukt", zegt de oud-linksback. "Hij schopt alleen maar open deuren in en doet interessant met wollige teksten. Hij moet voor iedere aankoop zijn fiat geven."

Derksen ziet de toekomst van Ajax somber in. "Edwin van der Sar (algemeen directeur, red.) is een lichtgewicht en functioneert niet, Van Halst is een lichtgewicht en er komt een Duitser (Mislintat, red.) zonder ervaring en status. Hij wordt zomaar bij Ajax neergezet, waarom? Die drie moeten Ajax terugbrengen naar de top? Nee, met middelmaat kom je er niet." Derksen zou onmiddellijk Peter Bosz aanstellen als nieuwe trainer. "Met Bosz los je een hele hoop problemen op. Dan heb je tenminste één krachtig zwaargewicht."

Want ook in John Heitinga heeft Derksen geen enkel vertrouwen. "Heitinga moet eerst eens vijf jaar meelopen met Bosz om het vak te leren. Laat hem eens beginnen bij Willem II en daar de fouten maken... Als hij het daar goed doet, dan nog een tussenstopje en dán naar Ajax, als hij zo goed wordt."