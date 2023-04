Burnley keert volgend seizoen na jaar afwezigheid terug in de Premier League

Burnley speelt volgend seizoen weer in de Premier League. De ploeg van trainer Vincent Kompany won vrijdagavond met 1-2 van Middlesbrough, en doordat nummer drie Luton Town ook niet wist te winnen (0-0 bij Millwall), is Burnley zeker van een plek bij de bovenste twee in het Championship. Dat betekent dat Burnley na een seizoen afwezigheid vanaf komende zomer weer op het hoogte niveau in Engeland actief zal zijn.

Bijzonderheden:

Burnley, met Ian Maatsen in de basis, kwam na twaalf minuten op voorsprong. Josh Brownhill besloot maar eens uit te halen van net buiten het strafschopgebied, en zijn inzet werd van dichtbij doeltreffend van richting veranderd door Ashley Barnes: 0-1. Vlak na rust kwam Middlesbrough op gelijke hoogte, nadat Josh Cullen een overtreding in het eigen strafschopgebied beging en Chuba Akpom de toegekende penalty benutte. Halverwege de tweede helft zette Connor Roberts de bezoekers weer op voorsprong door een lage voorzet van Nathan Tella binnen te tikken. Vervolgens hield Burnley stand, waarna het grote feest kon losbarsten.

Middlesbrough – Burnley 1-2

12’ 0-1 Ashley Barnes (assist: Josh Brownhill)

48’ 1-1 Chuba Akpom (penalty)

66’ 1-2 Connor Roberts (assist: Nathan Tella)