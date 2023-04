Noa Lang breekt wedstrijd open en dwingt degradatie van tegenstander af

Vrijdag, 7 april 2023 om 23:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:24

Club Brugge heeft vrijdagavond een cruciale overwinning geboekt in de Jupiler League Pro. De Belgische topclub won mede dankzij een assist van Noa Lang met 2-0 van Saraing, dat daardoor rechtstreeks degradeert naar het tweede niveau. Voor Club Brugge zijn de drie punten broodnodig. De ploeg van Rik De Mil neemt de vierde plek, die nodig is voor deelname aan play-offs om de titel, over van KAA Gent. Laatstgenoemde club staat slechts één punt achter en heeft nog een duel tegoed.

Bijzonderheden:

De eerste 55 minuten in het Jan Breydel Stadion stonden bepaald niet bol van spektakel. Lang, die net als landgenoot Bjorn Meijer in de basis stond, brak de wedstrijd daarna open met een ietwat gelukkige assist op Ferran Jutglà. Lang zag zijn pass onderschept worden, maar kon de bal alsnog naar de spits tikken met zijn interceptie. Jutglà schoot overtuigend binnen: 1-0. Antonio Nusa tekende in de laatste minuut van de wedstrijd voor de 2-0. De zeventienjarige invaller werd gelanceerd door Andreas Skov Olsen en wipte de bal handig over de doelman van Seraing heen. De hekkensluiter kan door de nederlaag onmogelijk nog handhaving bewerkstelligen.

FERRAN JUTGLA POUR L'HONNEUR ! pic.twitter.com/a7sFOOP6D8 — Le Football en VOD LXIX (@le_lxix8848) April 7, 2023

Club Brugge - Seraing 2-0

56' 1-0 Ferran Jutglà (assist: Noa Lang)

90' 2-0 Antonio Nusa (assist: Andreas Skov Olsen)