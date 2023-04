VAR steekt stokje voor goal in laatste minuut Giroud: puntenverlies voor Milan

AC Milan heeft vrijdagavond in eigen huis tegen Empoli puntenverlies geleden in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli leek vlak voor tijd op voorsprong te komen via Olivier Giroud, maar dat doelpunt werd afgekeurd: 0-0. Nummer drie Milan verzuimt daardoor afstand te nemen van stadsgenoot Internazionale, dat eerder op vrijdag met 1-1 gelijkspeelde bij Salernitana. De achterstand op nummer twee Lazio bedraagt drie punten, maar de club uit Rome heeft wel een duel minder gespeeld.

Bijzonderheden:

Milan domineerde in de eerste helft maar creëerde nauwelijks grote kansen. Ante Rebic was het dichtst bij de openingstreffer, maar hij schoot de bal recht op doelman Samuele Perisan af. Na een klein uur spelen leek de ploeg van Pioli een penalty te krijgen omdat Haarlemmer Tyronne Ebuehi hands zou hebben gemaakt. Na inmenging van de VAR werd de strafschop echter geannuleerd. In de slotfase deed Milan er alles aan om toch nog op voorsprong te komen. Alessandro Florenzi raakte de paal en Giroud scoorde met zijn arm. Het doelpunt van de Fransman werd daarom afgekeurd, waardoor Milan duur puntenverlies leed.

AC Milan - Empoli 0-0