FC Utrecht verliest drie spelers maar boekt eindelijk weer eens een overwinning

Vrijdag, 7 april 2023 om 22:06 • Sam Vreeswijk

FC Utrecht heeft vrijdagavond de eerste zege sinds 24 februari geboekt. Op bezoek bij FC Groningen won de ploeg van trainer Michael Silberbauer met 1-2. Anastasios Douvikas opende de score, waarna Oliver Antman voor de gelijkmaker tekende. Een kwartier voor tijd tikte Bas Dost de winnende treffer binnen. Door de zege staat Utrecht steviger op de zevende plek in de Eredivisie. Nummer zeventien Groningen ziet degradatie door de nederlaag nóg dichterbij komen.

Groningen begon met drie andere spelers in de basis dan afgelopen zondag, toen er met 3-1 verloren werd van Fortuna Sittard. Thijmen Blokzijl ontbrak vanwege een blessure, Ragnar Oratmangoen en Elvis Manu werden gepasseerd. Het drietal werd vervangen door Matej Chalus, Daleho Irandust en Isak Määttä. Aan de kant van Utrecht stonden er twee andere spelers in de basiself ten opzichte van het duel met FC Volendam (0-0): Vasilios Barkas keerde terug van ziekte, wat ten koste ging van Fabian de Keijzer. Verder stond Othmane Boussaid op de plek van Bart Ramselaar.

Wesley Sneijder ziet al vier (!) noodgedwongen wissels in de eerste helft van FC Groningen - FC Utrecht ??#groutr pic.twitter.com/H2nwxH6ijo — ESPN NL (@ESPNnl) April 7, 2023

In de eerste helft was weinig sprake van goed voetbal en grote kansen. Het eerste bedrijf werd vooral gekenmerkt door de vele blessures: Boussaid moest zich al na achttien minuten laten vervangen met een enkelblessure die hij al in de warming-up had opgelopen, na een klein half uur verliet Ramon Hendriks in tranen geblesseerd het veld en vlak voor rust moest Taylor Booth de strijd staken wegens een hoofdblessure. Ook Groningen moest noodgedwongen wisselen, doordat Jetro Willems geblesseerd raakte aan de hamstring.

Na die vier wissels werd het vlak voor rust toch nog leuk. Nadat Tomas Suslov in de veertigste minuut over had geschoten, ging de bal er in de blessuretijd aan de andere kant van het veld wél in: Sean Klaiber vond Douvikas, en de Griekse spits tekende voor zijn veertiende competitiegoal van het seizoen. Toch gingen de bezoekers niet met een voorsprong de rust in, want in de tiende (!) minuut van de blessuretijd schoot Antman via Nick Viergever raak: 1-1.

In de tweede helft, die een stuk soepeler verliep, was Utrecht de betere partij. De Domstedelingen waren dicht bij de voorsprong via Victor Jensen (redding Michael Verrips met voet), Sander van de Streek (opnieuw redding Verrips), Douvikas (zijnet) en Ramselaar (schot op kruising en poging die net naast ging). Een kwartier voor tijd kwam die 1-2 er alsnog: een vrije trap werd teruggekopt door Mike van der Hoorn, waarna invaller Dost de bal binnen kon tikken. Het matige Groningen was in de slotfase niet meer in staat om nog kansen op de gelijkmaker te creëren, waardoor de negentiende Eredivisie-nederlaag van dit seizoen een feit was.