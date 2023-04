Leeuwinnen onderuit tijdens honderdste interland van gewaardeerde kracht

De Oranje Leeuwinnen zijn er vrijdagavond niet in geslaagd om een resultaat te behalen tijdens een oefeninterland met Duitsland: 0-1. Vlak na rust kroonde Bayern München-middenveldster Sydney Lohmann zich tot matchwinner. Voor Leeuwin Stefanie van der Gragt werd het alsnog een bijzondere avond: de dertigjarige verdedigster van Internazionale speelde in het Fortuna Sittard Stadion haar honderdste interland voor Nederland.

Bijzonderheden:

Directeur topvoetbal Nigel de Jong was aandachtig toeschouwer in Limburg vanwege de bijzondere mijlpaal voor Van der Gragt. De voormalig middenvelder reikte voor de aftrap een zilveren schaal uit aan de gewaardeerde kracht in het elftal van Andries Jonker. De bondscoach van de Leeuwinnen zag zijn elftal vrijdag veel kansen missen, waarna Lohmann zich wel effectief toonde. De Duitse middenveldster wist doelvrouw Daphne van Domselaar te kloppen uit een hoekschop: 0-1.

Van der Gragt ontving vrijdag haar zilveren schaal van KNVB-directeur topvoetbal De Jong.