Imposante rush over 60 meter van Brym frustreert mogelijke promotie PEC

Vrijdag, 7 april 2023 om 21:59 • Laatste update: 22:18

PEC Zwolle is er niet in geslaagd om promotie naar de Eredivisie vrijdagavond al veilig te stellen. De ploeg van Dick Schreuder had daarvoor in ieder geval drie punten nodig tegen FC Eindhoven, maar ging met 4-2 ten onder. Het winnende doelpunt van Charles-Andreas Brym, door Sparta Rotterdam uitgeleend aan Eindhoven, was indrukwekkend. PEC had geluk dat directe achtervolger Heracles Almelo óók verloor. In een spectaculair duel met De Graafschap werd het 5-3. Beide ploegen hebben een zeer ruime marge op nummer drie Almere City FC, dat wel won (met 2-1 van Jong AZ).

PEC Zwolle wist vooraf dat promotie veiliggesteld zou kunnen worden met winst op Eindhoven, indien Almere City dan zou verliezen van Jong AZ. Zover kwam het niet, hoewel PEC wel al in de derde minuut op voorsprong kwam. Lennart Thy opende de score door een lage voorzet op te pikken in de zestienmeter en uit de draai binnen te schieten: 0-1. Zeven minuten later maakte Charles-Andreas Brym er alweer 1-1 van. De spits van FC Eindhoven creëerde met kappen en draaide voldoende ruimte voor een droge schuiver in de onderhoek: 1-1.

Eindhoven drukte door naar een voorsprong via Collin Seedorf, die binnengleed na uitstekend voorbereidend werk van Naoufal Bannis: 2-1. Vlak voor rust won Thy een kopduel in het strafschopgebied en kopte de spits van PEC Zwolle zijn ploeg naar een 2-2 ruststand. In de tweede helft joegen de bezoekers op de winst, maar Eindhoven profiteerde optimaal van de ruimte die daardoor ontstond. Brym versnelde vanuit de as van het veld imposant weg bij al zijn bewakers en bleef na een dribbel van minstens zestig meter ijzig kalm in de afronding: 3-2. Een nieuwe Eindhovense counter leverde even later de beslissing op. Brym trad met een steekbal op als assistgever, Bannis maakte het af: 4-2.

De Graafschap - Heracles Almelo 5-3

In Doetinchem was het vrijdagavond al snel raak voor de thuisploeg toen Devin Haen in de vierde minuut de 1-0 tegen de touwen kopte. Vijf minuten later kwam Heracles alweer langszij doordat Marco Rente hetzelfde deed vanuit een hoekschop: 1-1. Vervolgens was het de beurt aan Basar Önal, die vanuit de draai de kruising wist te vinden: 2-1. Lucas Schoofs tekende in de 28ste minuut uit een voorzet van Rente voor de vierde treffer van de avond en daarmee de ruststand: 2-2. Na rust nam De Graafschap het voortouw toen Camiel Neghi op fraaie wijze de verre onderhoek vond: 3-2. Nadat Sven Sonnenberg met een harde kopbal verantwoordelijk was voor de 3-3, was het Jeffrey Fortes die, wederom met het hoofd, het doelpuntenfestijn in Doetinchems voordeel bepaalde: 4-3. Het slotakkoord was voor Charlison Benschop vanaf de strafschopstip: 5-3.

Almere City FC - Jong AZ 2-1

De beloften van AZ namen na een half uur spelen verrassend de leiding. Yusuf Barasi reageerde alert door een bal in te tikken die tussen de keeper en verdediging van Almere inviel en een Flevolands misverstand tot gevolg had: 0-1. Nog voor rust boog Almere de achterstand om in een voorsprong. Na een voorzet an Thomas Poll schoot Pascu nog op de keeper, maar de rebound was voor Hamdi Akujobi: 1-1. Daarna pikte Stije Resink in de 42ste minuut de afvallende bal op. De middenvelder schoot hem strak in de verre hoek: 2-1.

Roda JC - ADO Den Haag 1-1

Na een evenwichtige eerste helft met kansjes over en weer was het ADO-spits Mario Bilate die vlak voor rust de score opende. Uit een voorzet van aanvoerder Boy Kemper wist de 31-jarige spits Roda JC-doelman Nicolas Moritz te verschalken: 1-0. Na rust kreeg de thuisploeg een strafschop na vasthouden van Tyrese Asante. Roda-topscorer Dylan Vente maakte dankbaar gebruik van het buitenkansje: 1-1. In de slotfase moesten de Limburgers verder met tien man na een tweede gele kaart voor Nils Röseler, maar het elftal van Dick Advocaat wist geen winnende treffer te maken.

FC Dordrecht - Jong PSV 1-0

De supporters van FC Dordrecht, dat sinds 10 februari niet meer had gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie, konden in de negentiende minuut juichen toen Samuele Longo uit een hoekschop van Jari Schuurman de 1-0 binnen knikte. In de tweede helft wisten de Eindhovense beloften de ruggen niet meer te rechten. De Braziliaanse huurling Sávio deed in totaal een uur mee maar kwam nauwelijks in het spel voor. Mede daardoor kon Dordrecht vrijdag eindelijk weer drie punten bijschrijven.

NAC Breda - FC Den Bosch 2-0

In het matige eerste bedrijf ontbrak het aan grote kansen. NAC Breda deelde een paar speldenprikjes uit, maar wist niet echt gevaarlijk te worden. Na rust voerde de thuisploeg de druk op, en dat leverde na ruim een uur spelen de 1-0 op: Elías Már Ómarsson schoof beheerst een lage voorzet binnen. Drie minuten later was het opnieuw raak, toen Jort van der Sande de bal panklaar legde voor Matthew Garbett: 2-0. FC Den Bosch was vervolgens niet meer bij machte om het nog spannend te maken.

Helmond Sport - MVV Maastricht 1-2

Een dag nadat de KNVB aangescherpte richtlijnen presenteerde omtrent misdragingen van supporters en het staken van wedstrijden, ging het in Helmond al mis. Na ruim een kwartier gooiden MVV-supporters vuurwerk op het veld, waarna beide teams tijdelijk naar binnen gingen. Na een onderbreking van twintig minuten ging de wedstrijd weer verder, en uit de kluts zette Sven Blummel de Maastrichtenaren in de 33ste minuut op voorsprong: 0-1. Vlak na rust kwam Helmond op gelijke hoogte via Arno Van Keilegom, die in de verre hoek raak schoot. Helmond Sport moest in de zestigste minuut verder met tien man, nadat Gabriël Çulhaci rood kreeg voor een harde overtreding. MVV was vervolgens tot twee keer toe dicht bij de 1-2. Die viel twintig minuten voor tijd alsnog, via een afstandsschot van Blummel. Daar bleef het bij.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 32 23 3 6 49 72 2 Heracles Almelo 32 21 4 7 49 67 3 Almere City FC 32 18 5 9 12 59 4 Willem II 31 15 8 8 19 53 5 VVV-Venlo 31 15 7 9 7 52 6 FC Eindhoven 32 14 8 10 3 50 7 MVV Maastricht 32 15 5 12 1 50 8 NAC Breda 32 15 4 13 -1 49 9 De Graafschap 32 13 6 13 9 45 10 ADO Den Haag 32 11 10 11 -6 43 11 Telstar 32 11 10 11 -13 43 12 Roda JC Kerkrade 32 12 6 14 -3 42 13 Jong PSV 32 11 8 13 0 41 14 Jong AZ 32 11 8 13 -2 41 15 Jong Ajax 32 9 10 13 -3 37 16 Helmond Sport 32 9 8 15 -18 35 17 TOP Oss 31 9 4 18 -21 31 18 FC Dordrecht 32 8 6 18 -21 30 19 FC Den Bosch 32 9 3 20 -35 30 20 Jong FC Utrecht 31 5 5 21 -26 20