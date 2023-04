Strijd in Portugal tóch nog spannend? Benfica moet het afleggen tegen Porto

Vrijdag, 7 april 2023 om 21:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:29

Roger Schmidt heeft voor het eerst een thuiswedstrijd met Benfica verloren. O Glorioso moest het vrijdagavond in het Estádio da Luz afleggen tegen FC Porto, dat via een 1-2 overwinning enige spanning om de Portugese titel in leven houdt. Koploper Benfica staat nog altijd zeven punten voor op de achtervolger, terwijl er nog zeven speelronden te gaan zijn.

Bijzonderheden:

Benfica is bezig aan wervelend eerste seizoen onder Schmidt en had vrijdag de titel binnen handbereik kunnen brengen. De avond begon goed voor de thuisploeg, waar Fredrik Aursnes begon en David Neres inviel. In de tiende minuut kwam Benfica op voorsprong. Een kopbal van Gonçalo Ramos belandde via de lat ongelukkig op de rug van doelman Diogo Costa, een eigen doelpunt dus: 1-0. Porto knokte zich vlak voor rust op gelijke hoogte. Pepê (de Braziliaan) legde met de borst klaar voor Mateus Uribe, die geplaatst binnenknalde: 1-1. De winst werd in de 54ste minuut binnengebracht door Mehdi Taremi, die de bal na meerdere mislukte intercepties bij Benfica voor de voeten kreeg en van zeventien meter scoorde: 1-2.

Lekkere goal hoor! ?? Porto vecht voor wat het waard is en komt via een geplaatste knal van Uribe op gelijke hoogte ?? Lekker moment zo vlak voor rust ??#ZiggoSport #SLBFCP pic.twitter.com/kD5IvorzUh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 7, 2023

Wedstrijdverloop:

Benfica - FC Porto 1-2

1-0 10' Diogo Costa (e.d.)

1-1 45' Mateus Uribe

1-2 54' Mehdi Taremi