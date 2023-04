Curieuze eigen goal brengt Napoli weer stap dichter bij landskampioenschap

Napoli heeft vrijdagavond een nieuwe stap gezet richting de Serie A-titel. De ploeg van trainer Luciano Spalletti won met 1-2 bij nummer zestien Lecce. De score werd geopend door Giovanni Di Lorenzo, waarna Federico Di Francesco in de tweede helft voor de gelijkmaker tekende. Tien minuten later stond Napoli door een curieuze eigen goal van Lecce echter weer op voorsprong. Napoli heeft nu een voorsprong van negentien punten op nummer twee Lazio, dat wel een duel minder gespeeld heeft.

De basiself van Napoli was op drie plekken gewijzigd ten opzichte van het met 0-4 verloren duel met AC Milan in de Serie A afgelopen zondag. Piotr Zielinski, Matteo Politano en Giovanni Simeone begonnen op de bank, waardoor Eljif Elmas, Hirving Lozano en Giacomo Raspadori het vanaf de eerste minuut mochten laten zien. Serie A-topscorer Victor Osimhen ontbrak nog altijd wegens een hamstringblessure. De bekendste naam in de basiself van Lecce was Frans international Samuel Umtiti.

Na een kopbal van Umtiti die over het doel ging en een volley van Youssef Maleh die stijlvol werd gekeerd door Alex Meret was het Napoli dat na achttien minuten de score opende: Di Lorenzo kopte een voorzet van Kim Min-Jae binnen. In het vervolg van de eerste helft waren beide ploegen dicht bij de tweede treffer van de wedstrijd. Zo bracht Wladimiro Falcone redding op een poging van Lozano en ontbrak het bij een kopbal van Assan Ceesay aan kracht. Vlak voor rust werden twee pogingen van Lozano nog geblokt.

Zeven minuten na het begin van de tweede helft kwam Lecce op gelijke hoogte: uit een vrije trap kopte Ceesay nog op de lat, maar de rebound werd uit de draai binnengeschoten door Di Francesco. Napoli kwam na ruim een uur spelen echter opnieuw op voorsprong. Een voorzet van Mário Rui ging via Antonino Gallo richting doelman Falcone. De bal was houdbaar voor de Italiaan, maar hij liet hem toch door zijn handen glippen: 1-2. Di Lorenzo kon even later voorkomen dat Lecce opnieuw op gelijke hoogte kwam, en ook Umtiti wist niet te scoren: hij schoot naast. Daardoor kwam Napoli weer een stap dichter bij de titel.

